Виктор Бронюк похудел на 30 килограммов и рассекретил свой вес сейчас

Похудение Бронюка

Музыкант поделился, что он не ставил себе целью иметь красивое тело. Он начал худеть для комфорта.

Ранее Виктор весил почти 120 килограммов. По словам Бронюка, ему было тяжело выступать на сцене, играть с детьми, даже завязывание шнурков вызвало дискомфорт.

Кстати, артист не употребляет алкоголь уже более 10 лет.

Виктор Бронюк похудел на 30 килограммов (Скриншот из видео)

"У меня не стоит задача иметь идеальный вес. Так комфортнее. Я почти на 30 кг похудел. Три ведра воды", - объяснил музыкант.

Сейчас Бронюк весит 86,4 килограмма при росте в 176 сантиметров.

"Я вчера взвешивался", - уточнил он.

Сбросить лишний вес ему помогло правильное питание.