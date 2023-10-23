Хлопець скинув майже 50 кілограмів завдяки 4 правилам: що він робив

Британський блогер Том Морлі розповів, як йому вдалося скинути майже 50 кілограмів. Хлопець схуд завдяки 4 простим правилам, які допомагають не тільки втрачати, а й не набирати вагу.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Newsweek , Морлі довго йшов до схуднення. Спочатку йому вдалося скинути 20 кілограмів, але потім він зламав ногу й вага повернулася. Нині ж він знову худне завдяки своїм правилам.

Не забувайте про воду.За словами блогера, це дуже просте правило, яке допоможе схуднути, адже буде стимулювати метаболізм. Він стверджує, що вживання більшої кількості води допомогли йому почати втрачати вагу. Але яку саме кількість рідини потрібно пити - краще знає лікар, який допоможе вирахувати норму для кожної людини.

Будьте відповідальними. Блогер радить не шукати собі виправдання під час зривів. Він стверджує, що людина, яка хоче схуднути, має навчитися визнавати, що ніхто не винен у невдалому рішенні, окрім неї.

"У такі моменти зупиніться, подумайте та візьміть на себе відповідальність за рішення, яке ви збираєтеся прийняти. Подумайте про майбутнє, яке ви хочете для себе. Чи справді ця додаткова закуска того варта? Хіба пропуск сеансу в тренажерному залі не віддаляє вас від кінцевої мети?" - додав блогер.

Блогер показав свої фото до та після схуднення, нині він скинув ще більше (скріншот)

Не забувайте їсти після кардіо. Блогер радить "винагороджувати" себе після інтенсивного тренування та не голодувати. Коли людина втрачає вагу, вона ще більше хоче їсти, і якщо обмежуватися в усьому, це призведе до зривів.