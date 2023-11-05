"Викрадають з лікарні, штампують довідки ВЛК": ТЦК на Хмельниччині потрапив у скандал (відео)

Чоловіка забирали прямо з лікарні - з чого усе почалося

Учора Бабчинський розмістив допис, у якому було декілька відео. Адвокат заявив, що працівники ТЦК хотіли силою забрати з лікарні чоловіка.

Працівник ТЦК, якого зняли на відео (скріншот)

"В людини гіпертонічний криз. Лікарі швидкої медичної допомоги доставили людину до лікарні на госпіталізацію, тиск 180 на 120, але його силою викрадають з лікарні. Поліцейські бездіють, лікарів позалякували, адвокату та клієнту заподіяли тілесні ушкодження", - писав Бабчинський.

На відео можна помітити, що чоловік намагається вмовити людей у формі, аби ті дали йому можливість до кінця пройти ВЛК. Але працівники ТЦК на це не погоджувалися. Один з них посміхався, тягнув чоловіка за руки та казав, що той має одразу їхати з ними.

ТЦК "штампує" довідки - адвокат розкрив нову інформацію

Згодом, після того як допис Бабчинського отримав розголос, він вирішив роз'яснити ситуацію. Адвокат написав, що деякі ЗМУ могли припуститися "неточності", коли писали, що призовник проходив ВЛК у Віньковецькій лікарні.

"В дійсності новопризначений воєнком забороняє проводити обстеження призовників на ВЛК у Віньковецькій лікарні, бо, на думку воєнкома, у Віньковецькій лікарні занадто довго і занадто ретельно оглядають призовників на комісії ВЛК. Тому троє перевертнів-ТЦКашків викрадають людей серед вулиць і з приватних будинків, силою везуть до Кам'янець-Подільського або Хмельницького, де без належного огляду штампують довідки ВЛК про повну придатність до служби (не маючи в складі комісії відповідної кількості лікарів за спеціалізацією), або взагалі не оглядаючи призовників", - заявив Бабчинський.

Допис адвоката про скандал із ТЦК (скріншот)

Також адвокат зазначив, що через цей інцидент та через дії трьох працівників ТЦК у людей може сформуватися хибна думка про усіх представників центрів комплектації. Насправді ж, стверджує Бабчинський, не усі є "катами" та "нелюдами".

"А перевертні в погонах, які ганьблять честь ТЦК та ЗСУ, мають понести справедливу публічну відповідальність перед законом за всі вчинені ними злочині дії", - резюмував адвокат та публічно звернувся до ДБР.