"Викрадають з лікарні, штампують довідки ВЛК": ТЦК на Хмельниччині потрапив у скандал (відео)

На Хмельниччині розгорівся скандал. Чоловік проходив огляд у лікарні, а співробітники ТЦК намагалися силоміць його забрати. При цьому він просив, аби йому дали закінчити обстеження, але усе закінчилося сваркою, викликом поліції та навіть заламуванням рук.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про інцидент на своїй сторінці на Facebook написав адвокат Віктор Бабчинський.
Учора Бабчинський розмістив допис, у якому було декілька відео. Адвокат заявив, що працівники ТЦК хотіли силою забрати з лікарні чоловіка.
"В людини гіпертонічний криз. Лікарі швидкої медичної допомоги доставили людину до лікарні на госпіталізацію, тиск 180 на 120, але його силою викрадають з лікарні. Поліцейські бездіють, лікарів позалякували, адвокату та клієнту заподіяли тілесні ушкодження", - писав Бабчинський.
На відео можна помітити, що чоловік намагається вмовити людей у формі, аби ті дали йому можливість до кінця пройти ВЛК. Але працівники ТЦК на це не погоджувалися. Один з них посміхався, тягнув чоловіка за руки та казав, що той має одразу їхати з ними.
Згодом, після того як допис Бабчинського отримав розголос, він вирішив роз'яснити ситуацію. Адвокат написав, що деякі ЗМУ могли припуститися "неточності", коли писали, що призовник проходив ВЛК у Віньковецькій лікарні.
"В дійсності новопризначений воєнком забороняє проводити обстеження призовників на ВЛК у Віньковецькій лікарні, бо, на думку воєнкома, у Віньковецькій лікарні занадто довго і занадто ретельно оглядають призовників на комісії ВЛК. Тому троє перевертнів-ТЦКашків викрадають людей серед вулиць і з приватних будинків, силою везуть до Кам'янець-Подільського або Хмельницького, де без належного огляду штампують довідки ВЛК про повну придатність до служби (не маючи в складі комісії відповідної кількості лікарів за спеціалізацією), або взагалі не оглядаючи призовників", - заявив Бабчинський.
Також адвокат зазначив, що через цей інцидент та через дії трьох працівників ТЦК у людей може сформуватися хибна думка про усіх представників центрів комплектації. Насправді ж, стверджує Бабчинський, не усі є "катами" та "нелюдами".
"А перевертні в погонах, які ганьблять честь ТЦК та ЗСУ, мають понести справедливу публічну відповідальність перед законом за всі вчинені ними злочині дії", - резюмував адвокат та публічно звернувся до ДБР.
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