"Похищают из больницы, штампуют справки ВЛК": ТЦК в Хмельницкой области угодил в скандал (видео)

В Хмельницкой области разгорелся скандал. Мужчина проходил осмотр в больнице, а сотрудники ТЦК пытались насильно его забрать. При этом он просил, чтобы ему дали закончить обследование, но все закончилось ссорой, вызовом полиции и даже заламыванием рук.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об инциденте на своей странице в Facebook написал адвокат Виктор Бабчинский.
Вчера Бабчинский разместил пост, в котором было несколько видео. Адвокат заявил, что работники ТЦК хотели силой забрать из больницы мужчину.
"У человека гипертонический криз. Врачи скорой медицинской помощи доставили человека в больницу на госпитализацию, давление 180 на 120, но его силой похищают из больницы. Полицейские бездействуют, врачей запугали, адвокату и клиенту нанесли телесные повреждения", - писал Бабчинский.
На видео можно заметить, что мужчина пытается уговорить людей в форме, чтобы те дали ему возможность до конца пройти ВЛК. Но работники ТЦК на это не соглашались. Один из них улыбался, тянул мужчину за руки и говорил, что тот должен ехать с ними.
Впоследствии, после того как пост Бабчинского получил огласку, он решил разъяснить ситуацию. Адвокат написал, что некоторые СМИ могли допустить "неточность", когда писали, что призывник проходил ВЛК в Виньковецкой больнице.
"В действительности новоназначенный военком запрещает проводить обследование призывников на ВЛК в Виньковецкой больнице, потому что, по мнению военкома, в Виньковецкой больнице слишком долго и слишком тщательно осматривают призывников на комиссии ВЛК. Поэтому трое оборотней-ТЦКашников похищают людей среди улиц и с частных домов в Каменец-Подольский или Хмельницкий, где без надлежащего осмотра штампуют справки ВЛК о полной пригодности к службе (не имея в составе комиссии соответствующего количества врачей по специализации), или вообще не осматривая призывников", - заявил Бабчинский.
Также адвокат отметил, что из-за этого инцидента и из-за действий трех работников ТЦК у людей может сформироваться ошибочное мнение обо всех представителях центров комплектации. На самом же деле, утверждает Бабчинский, не все являются "палачами" и "извергами".
"А оборотни в погонах, порочащие честь ТЦК и ВСУ, должны понести справедливую публичную ответственность перед законом за все совершенные ими преступления действия", - резюмировал адвокат и публично обратился в ГБР.
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