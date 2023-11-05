"Похищают из больницы, штампуют справки ВЛК": ТЦК в Хмельницкой области угодил в скандал (видео)

Мужчину забирали прямо из больницы - с чего все началось

Вчера Бабчинский разместил пост, в котором было несколько видео. Адвокат заявил, что работники ТЦК хотели силой забрать из больницы мужчину.

Работник ТЦК, снятый на видео (скриншот)

"У человека гипертонический криз. Врачи скорой медицинской помощи доставили человека в больницу на госпитализацию, давление 180 на 120, но его силой похищают из больницы. Полицейские бездействуют, врачей запугали, адвокату и клиенту нанесли телесные повреждения", - писал Бабчинский.

На видео можно заметить, что мужчина пытается уговорить людей в форме, чтобы те дали ему возможность до конца пройти ВЛК. Но работники ТЦК на это не соглашались. Один из них улыбался, тянул мужчину за руки и говорил, что тот должен ехать с ними.

ТЦК "штампует" справки - адвокат раскрыл новую информацию

Впоследствии, после того как пост Бабчинского получил огласку, он решил разъяснить ситуацию. Адвокат написал, что некоторые СМИ могли допустить "неточность", когда писали, что призывник проходил ВЛК в Виньковецкой больнице.

"В действительности новоназначенный военком запрещает проводить обследование призывников на ВЛК в Виньковецкой больнице, потому что, по мнению военкома, в Виньковецкой больнице слишком долго и слишком тщательно осматривают призывников на комиссии ВЛК. Поэтому трое оборотней-ТЦКашников похищают людей среди улиц и с частных домов в Каменец-Подольский или Хмельницкий, где без надлежащего осмотра штампуют справки ВЛК о полной пригодности к службе (не имея в составе комиссии соответствующего количества врачей по специализации), или вообще не осматривая призывников", - заявил Бабчинский.

Пост адвоката о скандале с ТЦК (скриншот)

Также адвокат отметил, что из-за этого инцидента и из-за действий трех работников ТЦК у людей может сформироваться ошибочное мнение обо всех представителях центров комплектации. На самом же деле, утверждает Бабчинский, не все являются "палачами" и "извергами".

"А оборотни в погонах, порочащие честь ТЦК и ВСУ, должны понести справедливую публичную ответственность перед законом за все совершенные ими преступления действия", - резюмировал адвокат и публично обратился в ГБР.