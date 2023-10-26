Скандальний воєнком Рівненської області будує готель у Буковелі, - ДБР

Працівники ДБР повідомили про ще одну підозру керівнику Рівненського обласного ТЦК та СП Сергію Луцюку. Посадовець, який раніше побив підлеглого, ще й "забув" задекларувати статки на 46 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР .

Під час проведення розслідування ДБР встановило, що керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень.

Зокрема, він має будинок площею 280 кв. м у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу "Буковель". На сусідній ділянці посадовець займався будівництвом готелю у форматі розкішного "котеджного містечка" площею майже 500 кв. м.

До того ж, встановлено, що дозвілля воєнком проводив на власній дачі площею 316 кв. м неподалік Яремче із домашнім більярдом та ставком, у якому розводив елітні види риби.

За документами, все це майно належить тітці-пенсіонерці посадовця та сторонній довіреній особі.

Окрім того, в Івано-Франківську знайдено три квартири загальною площею майже 200 кв. м та два гаражних приміщення, які належать посадовцю. На одній з адрес виявлено та вилучено квадрокоптер, який використовується бійцями на передовій. Його походження також буде вивчене у межах досудового розслідування.

ДБР зазначає, що причетність посадовця до нерухомості підтверджують його телефонні розмови та переписки. Чоловік ухвалював рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість тих чи інших об’єктів під час купівлі, домовлявся про оформлення паперів на підставних осіб.

При цьому різниця між вартістю виявленої нерухомості та офіційно підтвердженим заробітком посадовця сягає понад 46,6 млн гривень.

Таким чином, керівнику Рівненського обласного ТЦК та СП повідомили про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж на 60 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України).

Наразі він відсторонений від службових обов’язків та перебуває під вартою без можливості внесення застави через іншу справу щодо побиття солдата.

Воєнкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Справа про побиття підлеглого

У липні ДБР встановило, що Луцюк та очільника районного територіального центру комплектування причетні до побиття підлеглого. Вони вдалися до побоїв після того, як дізналися, що водій стрілецької роти однієї з військових частин Рівненського районного військкомату планує доповісти про їхні порушення під час служби.

Пізніше суд арештував Луцюка без можливості внесення застави.

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