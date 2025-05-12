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Не використовуйте спреї для носа довше 3 днів: ось що буде

Лікар розповів, що буде при тривалому використання назальних спреїв (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Назальні спреї - швидка допомога при нежитю та закладеності носа, але їхнє безконтрольне використання може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Зокрема, може виникнути залежність, хронічний набряк слизової та навіть пошкодження носових тканин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського лікаря Кукадія Сураджа.

Що буде при тривалому використанні спреїв

За словами медика, назальні спреї звужують певні кровоносні судини, тим самим зменшуючи виділення з носа та тимчасово полегшуючи симптоми.

Але проблема в тому, що люди використовують їх довше - більше двох-трьох днів. А це призводить до рецидиву, який медикаментозним ринітом.

"Медикаментозний риніт може бути жахливим. Як тільки ви припините прийом ліків, у вас з’являться ці жахливі симптоми, і ви відчуєте, що вам потрібно знову їх приймати", - пояснив він.

Тому вам доведеться знову використовувати назальні спреї, що призводить до залежності.

Риніт може виникнути у будь-кого, хто використовує спреї, краплі чи гелі для зняття закладеності носа. 

Основним симптомом цього стану є закладеність носа, яка також може проявлятися свербінням у носових ходах, нежитю та чханням. Більшість типів риніту викликають інші симптоми, які вражають очі, вуха або горло.

Коли не можна використовувати назальні спреї

Назальні спреї не можна використовувати у таких випадках:

  • алергія або гіперчутливість до компонентів препарату - наприклад, консервантів або діючої речовини
  • пошкодження слизової оболонки носа (виразки, нещодавні операції, травми носа) - деякі спреї можуть погіршити загоєння
  • вагітність та годування груддю - деякі спреї не рекомендовані або застосовуються лише за призначенням лікаря
  • діти - деякі назальні спреї не можна застосовувати дітям до певного віку (наприклад, до 2 або 6 років)
  • гіпертонія, серцеві захворювання, тиреотоксикоз - обережність з судинозвужувальними спреями, бо вони можуть підвищувати тиск і викликати тахікардію
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