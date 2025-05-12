Не використовуйте спреї для носа довше 3 днів: ось що буде

Що буде при тривалому використанні спреїв

За словами медика, назальні спреї звужують певні кровоносні судини, тим самим зменшуючи виділення з носа та тимчасово полегшуючи симптоми.

Але проблема в тому, що люди використовують їх довше - більше двох-трьох днів. А це призводить до рецидиву, який медикаментозним ринітом.

"Медикаментозний риніт може бути жахливим. Як тільки ви припините прийом ліків, у вас з’являться ці жахливі симптоми, і ви відчуєте, що вам потрібно знову їх приймати", - пояснив він.

Тому вам доведеться знову використовувати назальні спреї, що призводить до залежності.

Риніт може виникнути у будь-кого, хто використовує спреї, краплі чи гелі для зняття закладеності носа.

Основним симптомом цього стану є закладеність носа, яка також може проявлятися свербінням у носових ходах, нежитю та чханням. Більшість типів риніту викликають інші симптоми, які вражають очі, вуха або горло.

Коли не можна використовувати назальні спреї

Назальні спреї не можна використовувати у таких випадках: