Не используйте спреи для носа дольше 3 дней: вот что будет

Что будет при длительном использовании спреев

По словам медика, назальные спреи сужают определенные кровеносные сосуды, тем самым уменьшая выделения из носа и временно облегчая симптомы.

Но проблема в том, что люди используют их дольше - более двух-трех дней. А это приводит к рецидиву, который называется медикаментозным ринитом.

"Медикаментозный ринит может быть ужасным. Как только вы прекратите прием лекарств, у вас появятся эти ужасные симптомы, и вы почувствуете, что вам нужно снова их принимать", - пояснил он.

Поэтому вам придется снова использовать назальные спреи, что приводит к зависимости.

Ринит может возникнуть у любого, кто использует спреи, капли или гели для снятия заложенности носа.

Основным симптомом этого состояния является заложенность носа, которая также может проявляться зудом в носовых ходах, насморком и чиханием. Большинство типов ринита вызывают другие симптомы, которые поражают глаза, уши или горло.

Когда нельзя использовать назальные спреи

Назальные спреи нельзя использовать в таких случаях: