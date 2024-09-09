Використовуєте крісло замість шафи для одягу? Ось, як позбутися цієї звички

Як часто робочий стілець або крісло перетворюються на імпровізовану шафу для одягу, забираючи необхідний простір? Хоча ця звичка здається вічною, є способи, які допоможуть перестати накопичувати одяг на стільці в кімнаті.

Про те, як позбутися звички зберігати речі на стільці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Better Homes & Gardens .

Не прати забагато одягу за один раз

Хоча надважливо не перевантажувати пральну машину, закидаючи в неї одну купу одягу за іншою, прання невеликої кількості речей з певними перервами може допомогти уникнути безладу.

Найкращий варіант - не розпочинати прання, перш ніж попереднє завантаження не пройде повний цикл. Це означає, що ви виперете, висушите і неодмінно розкладете по поличках білизну, перш ніж братиметеся за наступне прання.

Хоча це може здатися довшим, ніж послідовне завантаження білизни в пральну машину, це може виявитися набагато ефективнішим і зручнішим - адже кількість речей, які треба розкласти по місцях, буде значно меншою.

Тож ймовірність того, що одяг накопичуватиметься на стільцях, також зменшиться.

Прибирати речі перед сном

Кімната без безладу допоможе краще відпочити. Якщо ви будете щодня прибирати речі, що накопичилися, це згодом допоможе вам забути про переповнене одягом крісло.

У цьому методі ключове значення має щоденна практика, тому обов'язково знайдіть час, який підходить саме вам. Додайте цей пункт до своєї ранкової рутини або до часу сну ваших дітей.

Завдяки щоденній увазі до речей звичка складати одяг на стільці поступово зникне.

Зробити окремий гачок для речей

Однією з найбільших переваг стільця для зберігання одягу є його площа і відкрита поверхня. Він забезпечує швидкий доступ до речей, за якими ми зазвичай тягнемося, але вони часто змішуються зі стосами щойно випраного одягу.

Хоча ефективне прання та регулярне прибирання стільця для одягу можуть бути корисними стратегіями, вам може бути потрібне місце, куди можна покласти речі, які ви носите щодня (піжаму, улюблені легінси тощо).

Замість того, щоб боротися зі звичкою, можна спробувати змінити місце. Гачок або кілька гачків, встановлених на задній стінці дверей ванної кімнати, у шафі або просто в окремій частині спальні, забезпечать, щоб ці речі завжди були напоготові і в порядку.

Ви також не зможете нескінченно складати предмети один на інший, тому будете змушені обирати найнеобхідніше.

Створити у шафі окрему секцію

Якщо у вас є місце у шафі, створення окремої секції для одягу на наступний день може бути такою ж ефективною стратегією - речі мають місце для зберігання, не створюючи безладу.

Додайте кілька вішаків у невелику частину шафи, щоб використовувати без зусиль. Ви можете повісити вішалки в протилежному напрямку, щоб відокремити секцію з вже надягненим раніше одягом або речами, які ви підготували на інший день.

Втім, якщо вам підходить стілець для одягу, його можна використовувати й надалі. Але якщо вам необхідний цей простір для сидіння, ці способи можуть допомогти позбутися звички складати одяг на крісло.