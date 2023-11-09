Використання телефонів у школах: чи дозволено в Україні та за кордоном

"Заборонити не можна дозволити"

Законотворці та громадяни України обговорюють уже кілька років, де ж у цьому вислові ставити кому.

З 1 вересня 2007 року в Україні діяла заборона на використання мобільних телефонів у школах. При чому це стосувалося й учнів, і вчителів. У 2014 році МОН скасувало цю норму.

Головною на це причиною стало поширення використання інформаційно-комунікаційних технологій під час навчального процесу в навчальних закладах.

Сьогодні гаджети можуть виконувати й інші завдання у сфері освіти.

"Використання мобільних телефонів в освітніх цілях допомагає урізноманітнити уроки та заняття, швидко зв’язатися з батьками в разі необхідності, а також фіксувати факти порушення прав, що визначено статтею 32 Конституції України", - вважає освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

Водночас він додає, що телефон може відволікати від навчання, сприяти академічній недоброчесності та знижувати рівень спілкування в реальності.

В Україні триває обговорення щодо використання дітьми телефонів під час навчання (фото: Freepik)

Як цю проблему врегулювали за кордоном

Німеччина

Основний Закон ФРН розглядає заборону брати з собою телефон як порушення загальної свободи дій людини. Тому взяти смартфон до школи можна, але тоді потрібно дотримуватися правил використання, які можуть відрізнятися на федеральних землях і в школах.

Наприклад, у Баварії школи самостійно регулюють це питання, але правила не поширюються на початкові школи та базові школи для учнів з особливими потребами.

Під час іспитів учні залишають телефони вдома чи в спеціально відведених місцях у школі.

Якщо учень знімає інших людей без їхнього дозволу, за це може бути навіть кримінальна відповідальність. Проте педагог не має права просити учня розблокувати телефон чи тим паче робити це самостійно. Такі дії вважаються втручанням в особисте життя.

Франція

З 2018 року у школах і коледжах Франції заборонено користуватися мобільними телефонами. Сюди ж входять планшети, годинники та інші пристрої. Гаджети можна активувати з освітньою метою та в спеціально відведених для цього місцях.

Кожен навчальний заклад самостійно визначає, як дотримуватися закону. Так само заклад самостійно встановлює норму покарань за порушення правил. Якщо вчитель забирає телефон, то повинен повернути його до кінця навчального дня учневі, його батькам чи опікунам.

Польща

У Польщі законодавство не забороняє використання телефонів у школах. Кожен заклад освіти може врегулювати це відповідно до своїх правил.

Однак серед громадськості так само як в Україні тривають дискусії щодо цього. Міністр освіти висловлює думку про заборону використання телефонів на уроках і перервах, але виступає за те, щоб діти мали їх із собою в школі для зв'язку з батьками.

Учням старших класів дозволяється використовувати телефони та планшети в освітніх цілях.

Швеція

Швеція має чіткі правила користування мобільними телефонами в освітньому процесі. Це можливо за двох умов:

за згодою вчителя для розвитку та навчання учнів

для адаптації чи спеціальної підтримки дитини

Педагог може забрати гаджет, якщо його використання перешкоджає навчанню чи щоб запобігти образливій фотозйомці.

Великобританія

Рішення щодо використання школами та коледжами адміністрації навчальних закладів ухвалюють самостійно. Наприклад, учні можуть приносити їх із собою до школи, але їм не дозволено користуватися ними під час уроків.