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Заочну та вечірню форму навчання не скасували в Україні

Україна, Четвер 09 листопада 2023 11:52
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Заочну та вечірню форму навчання не скасували в Україні Що зміниться у вищій освіті 2024 (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт, відповідно до якого скасовують вступ на заочну та вечірню форму навчання. Однак сьогодні стало відомо, що студенти все ж зможуть здобувати вищу освіту в такому форматі.

Про це РБК-Україна (проєкт Styler) розповіли в пресслужбі МОН.

Про що йдеться в законопроєкті

Ухвалений законопроєкт передбачає такі зміни:

  • у 2024 році конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти здійснюється за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022-2024 років
  • у 2024 році випробування для участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти включають українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література)
  • здобувачі освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти у 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 навчальних роках, звільняються від проходження державної підсумкової атестації
  • для учнів, які завершують здобувати початкову середню освіту у 2024 році, проводиться державна підсумкова атестація в режимі пілотування

Серед іншого також була норма про скасування вступу на вечірню та заочну форму навчання. Проте комітет Ради з питань освіти, науки та інновацій прибрав цю норму.

Таким чином у 2024 році абітурієнти зможуть вступати на заочну чи вечірню форму навчання. Це в коментарі нашому виданню підтвердили в пресслужбі МОН.

В одному зі столичних ВНЗ нам повідомили, що накази про умови вступу ще не отримували.

"Наказ про умови вступу та роботу приймальної комісії буде складено приблизно у травні, але на основі ухваленого законопроєкту", - відповіли нам у приймальній комісії.

Раніше ми розповідали про нововведення для "бюджетників", через яке вони можуть втратити можливість безкоштовно навчатися.

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