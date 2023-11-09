Заочну та вечірню форму навчання не скасували в Україні

8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт, відповідно до якого скасовують вступ на заочну та вечірню форму навчання . Однак сьогодні стало відомо, що студенти все ж зможуть здобувати вищу освіту в такому форматі.

Про це РБК-Україна (проєкт Styler) розповіли в пресслужбі МОН.

Про що йдеться в законопроєкті

Ухвалений законопроєкт передбачає такі зміни:

у 2024 році конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти здійснюється за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022-2024 років

у 2024 році випробування для участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти включають українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література)

здобувачі освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти у 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 навчальних роках, звільняються від проходження державної підсумкової атестації

для учнів, які завершують здобувати початкову середню освіту у 2024 році, проводиться державна підсумкова атестація в режимі пілотування

Серед іншого також була норма про скасування вступу на вечірню та заочну форму навчання. Проте комітет Ради з питань освіти, науки та інновацій прибрав цю норму.

Таким чином у 2024 році абітурієнти зможуть вступати на заочну чи вечірню форму навчання. Це в коментарі нашому виданню підтвердили в пресслужбі МОН.

В одному зі столичних ВНЗ нам повідомили, що накази про умови вступу ще не отримували.

"Наказ про умови вступу та роботу приймальної комісії буде складено приблизно у травні, але на основі ухваленого законопроєкту", - відповіли нам у приймальній комісії.