Как и где лучше хранить картошку, чтобы она не портилась: проверенные советы

Сбор картофеля начинается с конца августа и продолжается по начало октября. Хороший урожай может обеспечить хозяина "вторым хлебом" более чем на полгода. Но это - при условии, что картофель хорошо сохранится. Так какие есть важные принципы ее хранения, чтобы через 3-4 месяца она не проросла и не погнила?

РБК-Украина (проект Styler) сделало материал с советами, какие условия необходимо создать, чтобы корнеплод не испортился и как подготовить его к хранению.

Готовим картошку к хранению

Для длительного хранения выбирают среднепоздние и поздние сорта, которые выкапывают с конца августа по октябрь.

Когда пришло время уборки, учитывайте погодные условия. В дождливую, сырую погоду картофелины насыщаются влагой, быстро сгниют. В жару корнеплоды начнут быстро прорастать. Собирать картофель нужно в сухой, теплый день.

Для выкапывания используют вилы, а не лопату, поскольку можно повредить картофель.

После сбора выкопанный картофель оставляют просушиваться в тени на два часа. На солнце сушить нельзя. Под влиянием ультрафиолета картофель выделяет токсический соланин и желтеет.

Когда картофелины очистятся от земли, их оставляют сушиться в сухом темном помещении на три недели. Оптимальная температура для сушки - от +12 до +18 градусов. За это время кожура высохнет и станет крепче, что увеличит срок хранения.

Картошку перед хранением нужно отчистить от земли (фото: Pixabay.com)

Готовим место хранения: влажность и температура

Картошку лучше всего хранить при температуре от +2 до +4 градусов. Такой режим характерен для подвалов, где прохлада сохраняется постоянно и не зависит от погоды.

В квартире можно найти места с температурой до +7 градусов или даже до +18 градусов при правильном подходе. Важно помнить, что картофель не любит как высокую температуру, так и холод. Если температура падает до - 2 градусов, картофель следует перенести в более теплое помещение.

Корнеплоды сохраняются лучше при влажности воздуха от 80 до 90%. Если влажность падает ниже этого уровня, картофель становится мягким и сморщенным. Напротив, слишком высокая влажность способствует гниению и развитию грибка.

Важно контролировать уровень влажности во избежание преждевременного прорастания картофеля, что ухудшает его вкусовые качества и сокращает срок хранения.

Сетка хорошо подходит как тара для хранения благодаря вентиляции (фото: Freepik.com)

В какой таре хранить картофель

Чтобы овощи хорошо проветривались, контейнер должен иметь отверстия. Также можно найти его с крышкой или без нее.

Деревянный ящик. Экологический способ хранения корнеплодов. В конструкции должны быть щели, чтобы к овощам поступал воздух.

Экологический способ хранения корнеплодов. В конструкции должны быть щели, чтобы к овощам поступал воздух. В корзинах овощи могут храниться в течение полугода и более. Емкость хорошо проветривается, защищает овощи от солнечного света.

овощи могут храниться в течение полугода и более. Емкость хорошо проветривается, защищает овощи от солнечного света. Полотняный мешок. Этот способ хранения выбирают для большого объема корнеплодов. Полотняный мешок позволяет клубням "дышать", предотвращает влияние ультрафиолета.

Этот способ хранения выбирают для большого объема корнеплодов. Полотняный мешок позволяет клубням "дышать", предотвращает влияние ультрафиолета. Синтетическая сетка. Недорогой способ хранения овощей. Обеспечивает воздухообмен, позволяет вместить большое количество продукта.

Запрещается использовать полиэтиленовые, пластиковые пакеты. Они способствуют образованию конденсата. Внутри появляется влага, приводящая к развитию грибка, гниению продуктов.