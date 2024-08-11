Уникайте їх: тренер назвала три вправи, які шкодять сідницям

Тема прокачування сідниць не втрачає актуальності серед жінок. Тисячі курсів та експертів кожного дня розповідають як краще покращити свою форму тіла. Однак, деякі вправи можуть бути шкідливими.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера та лікаря Уляни Вернер.
Виконання такої вправи може призвести до зношування колінних хрящів і навіть розвитку артрозу.
Тому тренер радить найкраще виконувати звичайні випади.
За словами тренера, це може бути травматичним для попереку та м'язів тазового дна.
Безпечною заміною вважається румунська тяга.
Вправа небезпечна для людей, які мають проблеми із поставою. Все тому, що це може призвести до погіршення стану здоров'я.
Тому тренер радить виконувати звичайні присідання.
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