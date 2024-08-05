7 ознак, що ваші тренування не дають результату і що з цим робити

Усі хочуть покращити своє здоров’я та виглядати якнайкраще. Для цього необхідно виконувати правильні вправи під час тренування. Є певні ознаки, які вказують на те, що заняття фітнесом не працюють, і що з цим робити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That !

Ви не втрачаєте калорій

Якщо ваша мета - скоротити в’ялі м’язи на тілі, то ваші фітнес-програми мають рухати вас до цієї мети. Незалежно від того, чи виконуєте ви силові вправи, чи кардіотренування, вправи мають допомогти спалювати калорії та прискорювати метаболізм.

Однак, щоб відстежувати свій прогрес, не варто дивитися лише на ваги, оскільки вона щодня коливається.

Крім того, переконайтеся, що ви досить часто ходите в спортзал. Іноді достатньо додати додаткове щотижневе тренування, щоб почати бачити прогрес.

Ви не худнете

Якщо ви страждаєте ожирінням або надмірною вагою, вам все одно потрібно бачити, як ваша вага зменшується, щоб знати, що ви на правильному шляху

У такому випадку уважно подивіться на свій режим тренувань і дієту. Більшість людей значно недооцінюють кількість споживаних калорій.

М'язи не ростуть

Зокрема, якщо ви помітили, що ваша сила не змінилася після частих силових тренувань, то варто задуматись.

Для того, щоб м'язи росли, поступово збільшуйте вагу. Наприклад, якщо ви виконуєте присідання з гантеллю, то наступного тижня збільште вагу.

Таким чином ви продовжуєте стимулювати зростання м’язів, суглобів і сухожиль.

Ви не відновлюєтесь

Якщо ви не включите відновлення у свою фітнес-рутину, воно завжди буде неоптимальним. З часом це може призвести до виснаження, травм, болю тощо.

Натомість присвятіть принаймні один день на тиждень розслабленню та відновленню сил. Незалежно від того, чи це розслаблююча прогулянка, їзда на велосипеді чи плавання, це корисно, щоб перезавантажити тіло та розум.

Крім того, завжди відновлюйтеся після тренування, випиваючи достатньо рідини для регідратації та споживаючи багату білком їжу для відновлення м’язів.

Ваша витривалість не покращується

З початком тренувань підвищується витривалість м'язів і серцево-судинної системи. Важливо спостерігати покращення у своєму тілі.

Якщо ваша витривалість не покращується, і ви все ще відчуваєте втому до кінця тренування, то це серйозна ознака. У такому випадку витрачайте менше часу на високоінтенсивну роботу та більше часу на низькоінтенсивні тренування, щоб покращити свою аеробну систему.

Крім того, приділяйте принаймні один-два дня щотижня, щоб ваше тіло відновилося.

Ви втрачаєте мотивацію

Навіть з найкращими тренуваннями мотивація може бути втрачена.

Усе це трапляється, це частина людського досвіду.

Хороша фітнес-програма - це та, яка працює, де ви розслабляєтесь та насолоджуєтесь.

Ніхто не помічає результатів

Якщо ніхто не помічає, що ви тренуєтеся і змінюєтесь, то швидше за все, ваша фітнес-програма не працює.

Варто звернутись до кваліфіковано тренера за допомогою, щоб він розробив для вас індивідуальну програму.