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Избегайте их: тренер назвала три упражнения, которые вредят ягодицам

Какие упражнения вредны для роста ягодиц (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Тема прокачки ягодиц не теряет актуальности среди женщин. Тысячи курсов и экспертов каждый день рассказывают, как лучше улучшить свою форму тела. Однако некоторые упражнения могут быть вредными.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера и врача Ульяны Вернер.

Опасные упражнения на ягодице

Перекрестные выпады

Выполнение такого упражнения может привести к износу коленных хрящей и даже развитию артроза.

Поэтому тренер советует лучше выполнять обычные выпады.

Перекрестные выпады (фото: кадр с видео)

Приседания с выбросом гири вперед

По словам тренера, это может быть травматично для поясницы и мышц тазового дна.

Безопасной заменой считается румынская тяга.

Приседания с выбросом гири вперед (фото: кадр с видео)

Приседания с прыжком

Упражнение опасно для людей, имеющих проблемы с осанкой. Все потому, что это может привести к ухудшению здоровья.

Потому тренер советует выполнять обычные приседания.

Приседания с прыжком (фото: кадр с видео)

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