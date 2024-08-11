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Избегайте их: тренер назвала три упражнения, которые вредят ягодицам

Воскресенье 11 августа 2024 15:30
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Избегайте их: тренер назвала три упражнения, которые вредят ягодицам Какие упражнения вредны для роста ягодиц (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Уляна Вернер

Тема прокачки ягодиц не теряет актуальности среди женщин. Тысячи курсов и экспертов каждый день рассказывают, как лучше улучшить свою форму тела. Однако некоторые упражнения могут быть вредными.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера и врача Ульяны Вернер.

Опасные упражнения на ягодице

Перекрестные выпады

Выполнение такого упражнения может привести к износу коленных хрящей и даже развитию артроза.

Поэтому тренер советует лучше выполнять обычные выпады.

Избегайте их: тренер назвала три упражнения, которые вредят ягодицамИзбегайте их: тренер назвала три упражнения, которые вредят ягодицамПерекрестные выпады (фото: кадр с видео)

Приседания с выбросом гири вперед

По словам тренера, это может быть травматично для поясницы и мышц тазового дна.

Безопасной заменой считается румынская тяга.

Избегайте их: тренер назвала три упражнения, которые вредят ягодицамИзбегайте их: тренер назвала три упражнения, которые вредят ягодицамПриседания с выбросом гири вперед (фото: кадр с видео)

Приседания с прыжком

Упражнение опасно для людей, имеющих проблемы с осанкой. Все потому, что это может привести к ухудшению здоровья.

Потому тренер советует выполнять обычные приседания.

Избегайте их: тренер назвала три упражнения, которые вредят ягодицамИзбегайте их: тренер назвала три упражнения, которые вредят ягодицамПриседания с прыжком (фото: кадр с видео)

Ранее мы сообщали о 5 факторах, без которых ягодицы не будут расти во время тренировки.

Также мы писали, почему тренировки не дают результата и что с этим делать.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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