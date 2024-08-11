Избегайте их: тренер назвала три упражнения, которые вредят ягодицам
Тема прокачки ягодиц не теряет актуальности среди женщин. Тысячи курсов и экспертов каждый день рассказывают, как лучше улучшить свою форму тела. Однако некоторые упражнения могут быть вредными.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера и врача Ульяны Вернер.
Опасные упражнения на ягодице
Перекрестные выпады
Выполнение такого упражнения может привести к износу коленных хрящей и даже развитию артроза.
Поэтому тренер советует лучше выполнять обычные выпады.
Перекрестные выпады (фото: кадр с видео)
Приседания с выбросом гири вперед
По словам тренера, это может быть травматично для поясницы и мышц тазового дна.
Безопасной заменой считается румынская тяга.
Приседания с выбросом гири вперед (фото: кадр с видео)
Приседания с прыжком
Упражнение опасно для людей, имеющих проблемы с осанкой. Все потому, что это может привести к ухудшению здоровья.
Потому тренер советует выполнять обычные приседания.
Приседания с прыжком (фото: кадр с видео)
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