Избегайте их: тренер назвала три упражнения, которые вредят ягодицам

Тема прокачки ягодиц не теряет актуальности среди женщин. Тысячи курсов и экспертов каждый день рассказывают, как лучше улучшить свою форму тела. Однако некоторые упражнения могут быть вредными.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера и врача Ульяны Вернер.

Опасные упражнения на ягодице Перекрестные выпады Выполнение такого упражнения может привести к износу коленных хрящей и даже развитию артроза. Поэтому тренер советует лучше выполнять обычные выпады. Перекрестные выпады (фото: кадр с видео) Приседания с выбросом гири вперед По словам тренера, это может быть травматично для поясницы и мышц тазового дна. Безопасной заменой считается румынская тяга. Приседания с выбросом гири вперед (фото: кадр с видео) Приседания с прыжком Упражнение опасно для людей, имеющих проблемы с осанкой. Все потому, что это может привести к ухудшению здоровья. Потому тренер советует выполнять обычные приседания. Приседания с прыжком (фото: кадр с видео)