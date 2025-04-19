Виконуйте ці вправи одну хвилину на день, щоб жити довше

Які вправи виконувати

Фітнес-тренер Сол Шайнманн рекомендує включити короткі сплески інтенсивної активності у свій розпорядок дня.

Більшість людей помилково вважають, що для покращення свого здоров’я потрібні години в тренажерному залі. Але наука припускає, що лише одна хвилина правильного руху щодня може значно продовжити життя.

Експерт радить виконувати високоінтенсивні руху, це може включати спринт на місці, стрибки або швидкі бурпі.

"Що робить ці мікросплески такими потужними, так це те, що вони викликають каскад позитивних фізіологічних змін у всьому тілі. Коли ви докладаєте максимум зусиль, навіть за хвилину, ви активуєте системи, які можуть значно покращити здоров’я", - сказав він.

Це може включати спринт на місці, стрибки або швидкі бурпі.

Дослідження показало, що варто зосереджуватися на коротких спалахах енергійної періодичної фізичної активності в повсякденному житті.

Учасники, які виконували три міні тренування на день тривалістю одну або дві хвилини, показали зниження ризику смертності від усіх причин і раку на 38-40%. Дані також показали зниження ризику смертності від серцево-судинних захворювань на 48-49%.

Регулярні стрибки серцевого ритму покращують ефективність серця та зміцнюють його м’язи.

Як додати більше руху у свій день

Щоб додати більше активності, варто дотримуватись таких порад:

виконуйте спринт вгору по сходах замість того, щоб просто йти

під час телефонної розмови бігайте одну хвилину на місці, підіймаючи високо коліна

виконайте швидкі стрибки з присіданням перед тим, як прийняти душ

виконуйте стрибки одну хвилину, коли чекаєте, поки ваша кава завариться

Невеликі міні тренування часто є більш стійкими, ніж традиційні, оскільки вони усувають найбільші перешкоди - часові обмеження та втрату мотивації.