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Виконуй ці прості вправи, якщо хочеш позбутися ранкових набряків (відео)

Як позбутися ранкових набряків (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Велика кількість людей страждає від набряків зранку, але вони швидко проходять. А от чому так відбувається і як з цим боротися, знають далеко не всі.

Про те, які вправи можуть допомогти прибрати набряки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Христини Бічканової в соціальній мережі Instagram.

Як позбутися набряків зранку 

Для того, щоб зменшити ранкові набряки, потрібно виконати лише 3 легкі вправи, які доступні кожному у не займають багато часу. 

Перше, що треба зробити: це постукати пальцями по периметру грудного відділу, але недовго. 

Друге: потрібно трохи розім’яти ключиці, тобто поводити пальцями по них в обидві сторони почергово. 

Третє: варто також рухами рук залучити лімфатичні канали також пром'яти їх в обидві сторони масажними рухами. 

 

Що може бути причиною ранкових набряків

Насправді причин може бути дуже багато: серцеві, гормональні, неправильний спосіб життя або харчування, багато випитої води на ніч.

Але якщо вас це дуже турбує і вправи від набряків не допомагають - краще звернутися до лікаря і не гадати в чому ж причина цього явища.

Набряки зранку можуть турбувати жінок під час передменструального синдрому. Перед і під час критичних днів багато дівчат страждають підвищеною набряклістю і цього не варто боятися. 

Недосипання протягом 2-3 тижнів може викликати перманентні набряки. До того ж якщо ви не спали кілька ночей, а потім проспали 10-20 годин, ви прокинетеся з ще більш набряклим обличчям, на жаль, тут правило клин клином не працює. 

Також набряки можуть у вас з’являтися якщо ви добряче поїли на ніч, особливо, якщо солодке або молочні продукти. 

І звісно, фізіологічних особливостей організму ніхто не скасовував, оскільки всі люди мають свої особливості роботи органів. Тому вправи можуть вам допомогти позбавитися цієї проблеми зранку.

Як позбутися ранкових набряків (фото: Freepik)

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