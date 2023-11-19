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Выполняй эти простые упражнения, если хочешь избавиться от утренних отеков (видео)

Как избавиться от утренних отеков (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Большое количество людей страдает отеками утром, но они быстро проходят. А вот почему так происходит и как с этим бороться знают далеко не все.

О том, какие упражнения могут помочь убрать отеки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение тренера Кристины Бичкановой в социальной сети Instagram.

Как избавиться от отеков по утрам

Для того, чтобы уменьшить утренние отеки, нужно выполнить лишь 3 легких упражнения, которые доступны каждому и не занимают много времени.

Первое, что нужно сделать: это постучать пальцами по периметру грудного отдела, но недолго.

Второе: нужно немного размять ключицы, то есть поводить пальцами по ним в обе стороны по очереди.

Третье: следует также движениями рук задействовать лимфатические каналы и промять их в обе стороны массирующими движениями.

 

Что может быть причиной утренних отеков

На самом деле причин может быть  много: сердечные, гормональные, неправильный образ жизни или питания, много выпитой воды на ночь.

Но если это вас очень беспокоит и упражнения от отеков не помогают - лучше обратиться к врачу и не гадать в чем причина этого явления.

Отеки с утра могут беспокоить женщин во время предменструального синдрома. Перед и во время критических дней многие девушки страдают повышенной отечностью и этого не стоит бояться.

Недосып в течение 2-3 недель может вызвать перманентные отеки. К тому же если вы не спали несколько ночей, а потом проспали 10-20 часов, вы проснетесь с еще более отекшим лицом, к сожалению, здесь правило клин клином не работает.

Также отеки могут у вас появляться если вы хорошенько поели на ночь, особенно, если сладкое или молочные продукты.

И конечно, физиологические особенности организма никто не отменял, поскольку у всех людей свои особенности работы органов. Поэтому упражнения могут вам помочь избавиться от этой проблемы утром.

Как избавиться от утренних отеков (фото: Freepik)

Ранее мы рассказывали о том, что эксперт назвал топ-3 продукты, разрушающие суставы.

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