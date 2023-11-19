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Виконуй ці прості вправи, якщо хочеш позбутися ранкових набряків (відео)

Неділя 19 листопада 2023 19:37
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Виконуй ці прості вправи, якщо хочеш позбутися ранкових набряків (відео) Як позбутися ранкових набряків (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Велика кількість людей страждає від набряків зранку, але вони швидко проходять. А от чому так відбувається і як з цим боротися, знають далеко не всі.

Про те, які вправи можуть допомогти прибрати набряки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Христини Бічканової в соціальній мережі Instagram.

Як позбутися набряків зранку

Для того, щоб зменшити ранкові набряки, потрібно виконати лише 3 легкі вправи, які доступні кожному у не займають багато часу.

Перше, що треба зробити: це постукати пальцями по периметру грудного відділу, але недовго.

Друге: потрібно трохи розім’яти ключиці, тобто поводити пальцями по них в обидві сторони почергово.

Третє: варто також рухами рук залучити лімфатичні канали також пром'яти їх в обидві сторони масажними рухами.

Що може бути причиною ранкових набряків

Насправді причин може бути дуже багато: серцеві, гормональні, неправильний спосіб життя або харчування, багато випитої води на ніч.

Але якщо вас це дуже турбує і вправи від набряків не допомагають - краще звернутися до лікаря і не гадати в чому ж причина цього явища.

Набряки зранку можуть турбувати жінок під час передменструального синдрому. Перед і під час критичних днів багато дівчат страждають підвищеною набряклістю і цього не варто боятися.

Недосипання протягом 2-3 тижнів може викликати перманентні набряки. До того ж якщо ви не спали кілька ночей, а потім проспали 10-20 годин, ви прокинетеся з ще більш набряклим обличчям, на жаль, тут правило клин клином не працює.

Також набряки можуть у вас з’являтися якщо ви добряче поїли на ніч, особливо, якщо солодке або молочні продукти.

І звісно, фізіологічних особливостей організму ніхто не скасовував, оскільки всі люди мають свої особливості роботи органів. Тому вправи можуть вам допомогти позбавитися цієї проблеми зранку.

Виконуй ці прості вправи, якщо хочеш позбутися ранкових набряків (відео)

Як позбутися ранкових набряків (фото: Freepik)

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