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Выполняй эти простые упражнения, если хочешь избавиться от утренних отеков (видео)

Воскресенье 19 ноября 2023 19:37
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Выполняй эти простые упражнения, если хочешь избавиться от утренних отеков (видео) Как избавиться от утренних отеков (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Большое количество людей страдает отеками утром, но они быстро проходят. А вот почему так происходит и как с этим бороться знают далеко не все.

О том, какие упражнения могут помочь убрать отеки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение тренера Кристины Бичкановой в социальной сети Instagram.

Как избавиться от отеков по утрам

Для того, чтобы уменьшить утренние отеки, нужно выполнить лишь 3 легких упражнения, которые доступны каждому и не занимают много времени.

Первое, что нужно сделать: это постучать пальцами по периметру грудного отдела, но недолго.

Второе: нужно немного размять ключицы, то есть поводить пальцами по ним в обе стороны по очереди.

Третье: следует также движениями рук задействовать лимфатические каналы и промять их в обе стороны массирующими движениями.

Что может быть причиной утренних отеков

На самом деле причин может быть много: сердечные, гормональные, неправильный образ жизни или питания, много выпитой воды на ночь.

Но если это вас очень беспокоит и упражнения от отеков не помогают - лучше обратиться к врачу и не гадать в чем причина этого явления.

Отеки с утра могут беспокоить женщин во время предменструального синдрома. Перед и во время критических дней многие девушки страдают повышенной отечностью и этого не стоит бояться.

Недосып в течение 2-3 недель может вызвать перманентные отеки. К тому же если вы не спали несколько ночей, а потом проспали 10-20 часов, вы проснетесь с еще более отекшим лицом, к сожалению, здесь правило клин клином не работает.

Также отеки могут у вас появляться если вы хорошенько поели на ночь, особенно, если сладкое или молочные продукты.

И конечно, физиологические особенности организма никто не отменял, поскольку у всех людей свои особенности работы органов. Поэтому упражнения могут вам помочь избавиться от этой проблемы утром.

Выполняй эти простые упражнения, если хочешь избавиться от утренних отеков (видео)

Как избавиться от утренних отеков (фото: Freepik)

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