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"Плачу кожен день": Олександра Заріцька розповіла про проблеми

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Середа 07 грудня 2022 16:34
"Плачу кожен день": Олександра Заріцька розповіла про проблеми Олександра Заріцька розповіла про проблеми (instagram.com/kazka.band)
Автор: Тетяна Самарук

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька зізналась, що від початку повномасштабної війни почала страждати від тривожності. Вона поділилась, що допоможе швидко заспокоїтись.

Про це вона розповіла на YouTube-каналі "Поліція Івано-Франківської області".

За словами співачка, вона почала менше довіряти людям, плаче щодня та погано спить вночі. Також зірка часто прокидаюся серед ночі.

"Якщо чесно, то не найкращий період у моєму житті. Від початку війни я стала дуже тривожною, не довіряю людям. Я по 10 разів перевіряю, чи зачинила двері. Плачу кожен день. Сльози якраз допомагають, цього не треба боятися, соромитися", - сказала вона.

&quot;Плачу кожен день&quot;: Олександра Заріцька розповіла про проблемиОлександра Заріцька розповіла про проблеми під час війни (скрін)

Заріцька також додала, що потрібно робити під час нападів тривожності та як швидко заспокоїтися.

Потрібно схрестити долоні, зачепившись великими пальцями так, щоб вони нагадували метелик. Далі прикласти долоні до грудей та по черзі ритмічно постукати себе по ключицях.

Зокрема, через внутрішні вібрації людина почує звуки, ніби гучне серцебиття. Саме це заспокоїть людину. Важливо продовжувати цю вправу, поки людина не відчує, що дихання вирівнялося.

Раніше солістка гурту KAZKA вперше розповідала про нові стосунки.

Також ми писали, що Заріцька схудла на 35 кілограмів та розповіла, як у неї це вийшло.

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KAZKA Олександра Заріцька