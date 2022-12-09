У исполнительницы песни из "Титаника" диагностировали неизлечимую болезнь

Певица Селин Дион, известная своим исполнением песни из "Титаника", заявила об отмене тура по Европе из-за симптомов так называемого "синдрома ригидного человека".

Об этом она рассказала в своем Instagram.

Что сказала Селин Дион о недуге?

Весной 2023 года певица должна была ехать в тур по Европе, однако сейчас он перенесен на 2024 год. Аналогично произошло с летними шоу в следующем году. Все из-за заболевания центральной нервной системы.

В своем Instagram певица записала обращение к фанатам, где все подробно рассказала.

"Как вы знаете, я всегда была открытой книгой. Раньше я не была готова это сказать, но сейчас готова. Долгое время я пытаюсь справиться с проблемами со здоровьем. И для меня действительно трудно наталкиваться на трудности и рассказывать, из-за чего я прошла. Мне больно сообщить, что я не смогу выйти на сцену в феврале", - призналась Селин.

Она также рассказала о болезни, которая ее поразила.

"У меня диагностировали неврологическое заболевание, которое поражает одного человека на миллион. Именно это вызвало у меня спазмы. К сожалению, эти спазмы негативно влияют на мою ежедневную жизнь", - с трудом говорит исполнительница.

Однако уже в ближайшее время она надеется пойти на поправку и выйти на сцену, а сейчас в фокусе ее внимания - лечение и выздоровление.

Селин Дион неизлечимо больна (фото: instagram.com/celinedion)

Что такое синдром ригидного человека?

Синдром ригидного человека - это заболевание центральной нервной системы, характеризующееся прогрессивной ригидностью и болезненными мышечными спазмами.

Симптомы СРЧ таковы:

постепенное начало болезненности и напряжения мышц

появление трудностей при ходьбе и других сложных движениях

патологический изгиб поясницы

отсутствие реакции тела на внешние раздражители

отсутствие других неврологических симптомов

В настоящее время неизвестно, что вызывает заболевание. Соответственно, и релевантного лечения не существует. Единственное, что могут сделать современные врачи, это медикаментозно облегчить симптомы пациента.