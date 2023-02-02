"Вікон немає, все вирвало": очевидець розповів про жахливий обстріл будинку у Краматорську

Що побачив чоловік

За його словами, він ввечері разом зі своєю кішкою дивився телевізор, аж раптом пролунав вибух.

"Як загриміло, ми телевізор з Сонькою, кішкою, дивилися. Я відразу побіг до спальні, дивлюся, а там вікон немає, все вирвало. Одразу бачу вже оперативники, пожежники приїхали", - розповів Леонід.

Леонід Клунний розповів про обстріл Краматорська (скрін)

Вибухова хвиля була наскільки сильною, що всі меблі у квартирі попадали. На щастя, сам чоловік не постраждав

Після вибуху за сорок хвилин приїхали волонтери, які всю ніч допомагали людям та рятувальникам.

"Ми будемо стояти тут, доки це все не скінчиться, скільки знадобиться. Добу, дві. Вранці, веземо людям, які постраждали, гаряче харчування, супи, сендвічі, чаї", - розказав Сергій, представник організації World Central Kitchen.

Скільки людей загинуло

Російські окупанти вдарили по Краматорську "Іскандером". Внаслідок цього зруйновано один із будинків з 1 по 4 поверх. 21 особа звернулася за медичною допомогою, 8 було госпіталізовано, троє загинули, а двох вдалося врятувати.

Наразі триває розбір завалів, під ними шукають ще одну жінку.

Російські війська обстріляли Краматорськ (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)