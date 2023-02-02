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"Окон нет, все вырвало": очевидец рассказал об ужасном обстреле дома в Краматорске

Очевидец рассказал об обстреле в Краматорске (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска 1 февраля нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Краматорске. В результате обстрела погибли люди. Местный житель Леонид Клунный рассказал, как около десяти часов вечера услышал мощный взрыв. Как оказалось - российская ракета попала в соседний жилой дом.

Об этом говорится в сюжете Суспільного.

Что увидел мужчина

По его словам, он вечером вместе со своей кошкой смотрел телевизор и вдруг раздался взрыв.

"Как загремело, мы телевизор с Сонькой, кошкой, смотрели. Я сразу побежал в спальню, смотрю, а там окон нет, все вырвало. Сразу вижу уже оперативники, пожарные приехали", - рассказал Леонид.

Леонид Клунный рассказал об обстреле Краматорска (скрин)

Взрывная волна была насколько сильной, что вся мебель в квартире попадала. К счастью, сам мужчина не пострадал.

После взрыва через сорок минут приехали волонтеры, которые всю ночь помогали людям и спасателям.

"Мы будем стоять здесь, пока это все не кончится, сколько понадобится. Сутки, два. Утром, везем пострадавшим людям горячее питание, супы, сэндвичи, чаи", - рассказал Сергей, представитель организации World Central Kitchen.

Сколько человек погибло

Российские оккупанты ударили по Краматорску "Искандером". В результате разрушен один из домов с 1 по 4 этаж. 21 человек обратился за медицинской помощью, 8 были госпитализированы, трое погибли, а двух удалось спасти.

Сейчас идет разбор завалов, под ними ищут еще одну женщину.

Российские войска обстреляли Краматорск (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Недавно мы сообщали, что российские военные снова начали обстреливать Краматорск Донецкой области. Людей призывают оставаться в укрытии.

Также мы писали, что мужчина из Славянска рассказал, как чудом выжил во время ракетного удара.

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