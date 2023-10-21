Окна больше никогда не будут потеть: два лайфхака избавят ваш дом от конденсата раз и навсегда

С наступлением холодов многие сталкиваются с одной из самых распространенных проблем - конденсат на окнах. Когда стекла в доме начинают потеть и "течь", это всегда приносит неудобства и даже приводит к появлению плесени.

Как раз и навсегда избавиться от конденсата при помощи двух неожиданных лайфхаков, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror .

Так, журналисты нашли архивное видео британской блогерши Fenrah Alesari, которая поделилась необычными способами борьбы с запотевшими окнами. Эти лайфхаки женщина узнала от своей мамы. При этом она рассказала сразу о двух вариантах эффективной победы над конденсатом.

Лайфхак 1

Этот способ был очень популярен еще много лет назад. Однако сейчас о нем многие забыли, хотя он прекрасно справляется с конденсатом. Вам понадобится обычная соль.

Просто возьмите несколько небольших контейнеров и насыпьте в них соль. Затем расставьте емкости возле окон и мест, где собирается наибольшее количество влаги. Соль "притянет" воду и "высушит" ваши окна. Не забывайте иногда проверять контейнеры и следить, чтобы они не слишком напитывались влагой. Время от времени соль можно менять.

Лайфхак 2

Вы удивитесь, но с конденсатом и влагой справится древесный кошачий наполнитель. Возьмите капроновый носок или сделайте мешочек из неплотной ткани. Также вы можете использовать уже готовые "карманчики". Вам нужно набить мешочек наполнителем и плотно завязать.

После этого разложите их возле окон и рядом с местами, где собирается много жидкости. Наполнитель будет впитывать влагу. Блогерша также посоветовала иногда встряхивать мешочки. Если наполнитель стал мокрым, его нужно менять.

По словам блогерши, эти лайфхаки помогут вам раз и навсегда и избавиться от конденсата. Окна не будут потеть, если соль и наполнитель впитают всю влагу.