ua en ru
Сб, 21 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Окна больше никогда не будут потеть: два лайфхака избавят ваш дом от конденсата раз и навсегда

Суббота 21 октября 2023 18:32
UA EN RU
Окна больше никогда не будут потеть: два лайфхака избавят ваш дом от конденсата раз и навсегда Эти советы вам точно помогут (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

С наступлением холодов многие сталкиваются с одной из самых распространенных проблем - конденсат на окнах. Когда стекла в доме начинают потеть и "течь", это всегда приносит неудобства и даже приводит к появлению плесени.

Как раз и навсегда избавиться от конденсата при помощи двух неожиданных лайфхаков, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

Так, журналисты нашли архивное видео британской блогерши Fenrah Alesari, которая поделилась необычными способами борьбы с запотевшими окнами. Эти лайфхаки женщина узнала от своей мамы. При этом она рассказала сразу о двух вариантах эффективной победы над конденсатом.

Лайфхак 1

Этот способ был очень популярен еще много лет назад. Однако сейчас о нем многие забыли, хотя он прекрасно справляется с конденсатом. Вам понадобится обычная соль.

Просто возьмите несколько небольших контейнеров и насыпьте в них соль. Затем расставьте емкости возле окон и мест, где собирается наибольшее количество влаги. Соль "притянет" воду и "высушит" ваши окна. Не забывайте иногда проверять контейнеры и следить, чтобы они не слишком напитывались влагой. Время от времени соль можно менять.

Лайфхак 2

Вы удивитесь, но с конденсатом и влагой справится древесный кошачий наполнитель. Возьмите капроновый носок или сделайте мешочек из неплотной ткани. Также вы можете использовать уже готовые "карманчики". Вам нужно набить мешочек наполнителем и плотно завязать.

После этого разложите их возле окон и рядом с местами, где собирается много жидкости. Наполнитель будет впитывать влагу. Блогерша также посоветовала иногда встряхивать мешочки. Если наполнитель стал мокрым, его нужно менять.

По словам блогерши, эти лайфхаки помогут вам раз и навсегда и избавиться от конденсата. Окна не будут потеть, если соль и наполнитель впитают всю влагу.

Напомним, ранее стало известно, какой способ поможет вам за секунду очистить отварные яйца.

Помимо этого, ранее мы рассказывали, что сделать, чтобы лобовое стекло в машине не запотевало.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхаки поради