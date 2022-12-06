Викликають рак і зайву вагу: 5 міфів про гормональні ліки, які треба знати кожному

Усі ми чули твердження про те, що наш настрій залежить від гормонів, а прийом ліків із цими речовинами стає причиною набору зайвої ваги.

Проте, чи справді це так, розповідаємо у матеріалі Styler.

Чи з'являється зайва вага від прийому гормонів

Маса тіла може зростати не через прийом гормонів, а в результаті їхнього дисбалансу в організмі. Якщо правильно приймати гормони, вагу можна скинути.

Разом і з цим 5-7 жінок зі ста повніють більше ніж на 2 кг за рік при прийомі гормональних контрацептивів. Лікарі це пояснюють тим, що у деяких жінок при курсі таких ліків підвищується апетит. У цьому випадку призначають препарати з малим вмістом гормонів гестагенів.

Гормони викликають рак

Самі по собі гормони не є причиною раку. Але певні гормони сприяють розмноженню клітин, тому теоретично всі злоякісні пухлини гормонозумовленні. До гормонів, які стимулюють розростання тканин, відносять гормони росту, інсулін і інсуліноподібний фактор, пролактин, естрадіол, меланотропін, ліберіни.

Проте ряд досліджень показує, що прийом гормональних препаратів знижує ризик раку яєчників і ендометрію матки. А в період пременопаузи допомагає позбутись "гормональних збоїв", що теж є профілактикою раку.

Від прийому гормонів у жінок ростуть вуса

Гормональні збої можуть призвести до появи вусів у жінки. Але це відбувається не через прийом ліків, а через те, що в її організмі забагато чоловічого гормону тестостерону.

Найпоширеніша проблема надмірної появи волосся у жінок - полікістоз яєчників. Тоді в організмі низький рівень естрогену, а тому його треба додавати у вигляді препаратів.

Мелатонін можна використовувати як снодійне

Поширена думка, що мелатонін виробляється у сні. Насправді він синтезується у цілковитій темряві. Будь-яке світло, навіть приглушене, знижує вироблення гормону, що впливає на здоров'я і красу.

Приймати мелатонін у вигляді препарату без показань лікарі не радять. Безконтрольний прийом може вплинути на процеси овуляції, тиск, рівень цукру в крові.

Краще налагодити режим сну. Якщо ж ви змушені працювати вночі, то зробіть по тьмяне освітлення.

Гормони значно впливають на настрій здорової людини

У більшості випадків поганий настрій, плаксивість і емоційне збудження у здорових жінок не пов'язане з гормональними сплесками і передменструальним періодом. Лише в 1-5 жінок зі ста такі перепади у поведінці викликані гормонами.

У людей із серйозними недугами може виникати емоційна нестійкість через гормони. Хворі на діабет можуть бути дратівливими через підвищений рівень адреналіну.