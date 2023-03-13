Викликали підозру заплакані очі: кохану загиблого Да Вінчі зупинили, коли вона їхала з його могили

Що сталося з Аліною Михайловою

"Який це все сюр. Я їду з могили Да Вінчі. Їду зараз уночі, бо це єдиний варіант побути разом із ним удвох без інших людей", - розповіла дівчина.

А за заправкою Кло на Глушакова її зупинила поліція. Перевірила документи та змусила її дихати у трубку.

"Кажуть дихнути їм в обличчя, бо в мене стомлений вигляд, заплакані очі і я виглядаю п'яною", - пояснила Михайлова.

Вона спробувала пояснити правоохоронцям, чому так виглядає. Але вони не стали перепрошувати та ще раз попросили подихати в трубку.

"Якщо ви думаєте, що після моїх пояснень, чому я так виглядаю, вони вибачились, принесли свої співчуття. Не х**. Він попросив ще раз дихнути йому в обличчя", - додала дівчина.

Номер жетона Аліна не запам'ятала, але є час та місце, де її зупинили. А також на заправці є камери, які записали, звідки машина поліції поїхала за нею.

Загибель "Да Вінчі"

Герой України Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі", боєць 67 окремої механізованої бригади загинув у бою під Бахмутом 7 березня 2023 року.

9 березня з ним попрощалися у рідному селі Задністрянське, що на Прикарпатті, де мешкає його мама, бабуся, брат та три сестри. Після – тіло героя привезли до Києва, де 10 березня відбулася церемонія прощання на Майдані Незалежності.

Дмитро Коцюбайло та Аліна Михайлова (фото: facebook.com/Дмитро Коцюбайло)

Попрощатися з "Да Вінчі" приїхали президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова ГУР Кирило Буданов та міністр оборони Олексій Рєзніков. Поховали Героя України на Аскольдовій могилі. Саме звідти і їхала вночі Аліна Михайлова, кохана "Да Вінчі".