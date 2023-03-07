За ним йшли люди. Українці не можуть втримати сльози через загибель "Да Вінчі"

Смерть Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" на фронті у бою на Донбасі сколихнула українців. Люди висловлюються про славного молодого воїна-Героя, який за життя став легендою, згадують про наповнене подвигами життя захисника, який відійшов у вічність.

Спогадами, захопленням, гордістю та вдячністю, зворушливими словами про вшанування пам'яті та честі "Да Вінчі" українці діляться у соцмережах.

Командувач Східного угрупування військ ВСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначає, що 27-річний молодший лейтенант, командир підрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло, кавалера ордена "Золота Зірка" був народним героєм і Героєм України.

"Да Вінчі" (фото: Facebook/Дмитро Коцюбайло)

"З перших днів війни на сході брав активну участь у захисті нашої Батьківщини від російських окупантів. Не дивлячись на молодий вік за ним йшли люди, його поважали побратими та боялись вороги. Він загинув як воїн, як патріот, як офіцер", - цитують генерала в Telegram-каналі Сухопутних військ.

Сьогодні Да Вінчі назавжди увійде до пантеону борців за вільну та незалежну Україну як вірний син українського народу, відзначає Сирський.

"Вічна пам'ять, хвала та честь Герою", - додав він.

Да Вінчі (фото: Facebook/Дмитро Коцюбайло)

Знаменитий воїн-розвідник Володимир Регеша із позивним "Санта", який також захищає Україну з 2014 року, називає загибель Коцюбайла втратою для цілої нації.

"Втрата тим більша, бо є розуміння: саме ти мав стати майбутнім цієї Держави, аби і вона мала майбутнє. Спочивай з миром, Друже Да Вінчі. Честь. Шана. І невимовний біль, помножений на лють", - пише військовий у своєму Facebook.

Володимир "Санта" та Дмитро "Да Вінчі" (фото: facebook.com/rehesha.volodymyr)

Побратим "Да Вінчі" Михайло Алексєєв згадує, яким командиром був Коцюбайло.

"Да Вінчі… мій перший Командир на війні… йшов завжди першим, а окопи з бліндажами робив разом із хлопцями. Пам'ятаю, як перед першим виїздом на бойові вивіз нас на тренування на полігон і один хлопець кинув гранату майже біля себе, реакція Командира була миттєвою. - він накрив його собою", - розповів він у Facebook.

Захисник України додав, що Коцюбайло пройшов славний Шлях Воїна від командира загону під час Революції Гідності до комбата - без перепочинку.

"Впевнений, він і далі вестиме і направлятиме, але вже з Небес!" - пише Алексєєв.

Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі" (фото: facebook.com/MikhalAlieksieiev)

Волонтер Сергій Притула переконаний, що пам'ять про "Да Вінчі" житиме в Україні та серцях її громадян вічно.

"Піти на війну добровольцем у 18 років. Провести на фронті третину життя. Здобути славу затятого Воїна, ювеліра арти, справжнього командира! Стати прикладом для наслідування! Стати жахом для ворогів. Стати Народним Героєм і Героєм України. Здобути смерть в бою та залишитись жити вічно у нашій пам‘яті, у назвах вулиць, у іменах дітей, які будуть названі на твою честь, друже!" - написав він у Facebook.

Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі" (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Також у мережі висловлюють співчуття близьким та рідним Героя, його дружині Аліні Михайловій, волонтерку та депутатку Київради.

Фото: скріншот facebook.com

Журналістка Христина Беринських згадує у Facebook, як було зроблено знамениту фотографію "Да Вінчі" у стінах Ради під час вручення звання Героя України на її прохання.

"Да Вінчі" під час присвоєння звання Героя України (фото: Facebook/Дмитро Коцюбайло)

"Вперше я побачила Да Вінчі 24-го серпня 2020-го року в Авдіївці. Тоді на день незалежності він організував вручення нагород (не офіційних, а суто символічних) українським військовим.

Тоді мене сильно вразило, як військові із зовсім різних підрозділів з‘їхалися на це нагородження в Авдіївку, хтось зміг вирватися тільки на годину, але вирвався, бо навіть для найдосвідченіших і найпрофесійніших - це була велика честь отримати нагороду з рук Да Вінчі, легендарного українського добровольця. Нагороду, яка не дає грошей, нічого не дає, але для них вона була дуже важлива.

Вдруге Да Вінчі вдалося упіймати у Верховній Раді 1-го грудня 2021-го року, коли йому вручили звання Героя України. Попросила тоді зробити це фото. Адже це було так правильно дати це звання саме йому

Сьогодні вже є офіційна інформація, що герой загинув у бою. 9 років свого молодого життя він віддав захисту України. І всіх нас. Жодних слів не вистачить, щоб описати, яка це втрата для країни..." - пише вона.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний та молодший лейтенант, комбат Дмитро Коцюбайло (фото: facebook.com)

Дмитро Коцюбайло (фото: instagram.com/dmitrokotsiubailo/facebook.com)