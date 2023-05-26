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Викликає звикання та отруєння. Лікар назвав популярні ліки, які нічого не лікують

Фото: Лікар розповів усю правду про біфрен (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Препарат Біфрен (Нообут, Ноофен) – не має доведеної ефективності, хоча його любили прописувати лікарі із СРСР. Ці ліки дуже люблять медики на просторах пострадянського простору.

Лікар-невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник на Facebook розповів усю правду про цей препарат.

Головні факти про Біфрен

  • Біфрен та його аналоги заборонені для використання в Австралії як такі, які можуть спричинити звикання та отруєння.
  • В Італії та Угорщині також заборонено, як речовину, невідому як діючу, і яка може призвести до тяжких наслідків.
  • У США FDA (Управління з продовольства та медикаментів США) не зареєструвало Біфрен та його аналоги навіть як БАДи.
  • Цей препарат не зареєстрований і не використовується у США та Європі. Тому що немає досліджень, які відповідають вимогам США та Європи.
  • Усі дослідження, які були проведені, не відповідають доказовості, і всі російськомовні.

Чому препарат не має досліджень?

Річ у тому, що виробник не може довести, що препарат ефективний при тих чи інших станах.

Препарат синтезували ще 1960 року у Петербурзі, як препарат заспокоєння космонавтів перед польотом й у космосі. У 1975 році препарат фенібут був включений до аптечки космонавтів, які брали участь в експериментальному польоті "Союз-Аполлон".

Крім того, немає протоколів лікування неврологічних та психічних хвороб, куди б входив Біфрен та його аналоги у рекомендації.

Лікар вкотре нагадав, що це препарат без доведеної ефективності.

"Тому цей препарат не є фуфломіцином, але немає досліджень того, як він діє. Тому лікувати тривогу тощо Біфреном не раджу, тим більше давати його дітям при тіках та заїканні", - резюмував Скрипник.

Раніше ми писали, що лікар назвав "фуфломіцин", популярний серед людей похилого віку.

Також читайте, що лікар назвав найпопулярніший препарат від серця, який взагалі не працює.

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