Вызывает привыкание и отравление. Врач назвал популярное лекарство, которое ничего не лечит

Препарат Бифрен (Нообут, Ноофен) - не имеет доказанной эффективности, хотя его любили прописывать врачи из СССР. Это лекарство очень любят медики на просторах постсоветского пространства.
Врач-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрыпник на Facebook рассказал всю правду об этом препарате.
Дело в том, что производитель не может доказать, что препарат эффективен при тех или иных состояниях.
Препарат был синтезирован еще в 1960 году в Петербурге, как препарат для успокоения космонавтов перед полетом и в космосе. В 1975 году препарат фенибут был включен в аптечку космонавтов, участвовавших в экспериментальном полете "Союз - Аполлон".
Кроме того, нет протоколов лечения неврологических и психических болезней, куда бы входил Бифрен и его аналоги в рекомендации.
Врач еще раз напомнил, что это препарат без доказанной эффективности.
"Поэтому это препарат не является фуфломицином, но нет исследований того, как он действует. Поэтому лечить тревогу и тому подобное Бифреном не советую, тем более давать его детям при тиках и заикании", - резюмировал Скрыпник.
Ранее мы писали, что врач назвал "фуфломицин", популярный среди пожилых украинцев.
Также читайте, что врач назвал популярный препарат от сердца, который вообще не работает.