"Викликає сонливість": ось що потрібно дати дітям їсти ввечері, щоб вони краще спали

Покращити сон дитини можна за допомогою деяких продуктів. Експерт зі сну розповів, що повинно бути у раціоні малюків для швидкого засинання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Що дати їсти дітям перед сном

Експерт зі сну Мартін Сілі виявив, що перекуси дітей перед сном може допомогти їм швидше заснути, оскільки багатьом важко заспокоїтися ввечері після активного дня.

Дітям важко заспокоїтися перед сном, особливо коли вони отримують задоволення від веселої діяльності та не хочуть зупинятися, щоб заснути.

Проблема полягає в тому, що сон життєво важливий для дітей, оскільки він сприяє здоровому розвитку та забезпечує їхню успішність у школі.

За словами Мартіна, є одна їжа, яку кожна дитина повинна їсти перед сном - вівсяне печиво.

"Те, що ваша дитина їсть перед сном, також може вплинути на те, чи буде вона добре або погано спати. Такі продукти, як вівсяне печиво, банани та молоко, містять амінокислоту під назвою триптофан. Це викликає сонливість і, отже великі шанси швидше заснути", - зазначила експерт.

До того ж продукти, багаті триптофаном, допомагають дітям відчувати сонливість, тому давати таку їжу потрібно приблизно за годину до сну. До того чашка теплого молока може бути чудовим варіантом разом із вівсяним печивом або бананом.

Крім того, варто дати дітям зрозуміти, що коли вони лягають у ліжко, то повинні залишатися там. Тому, я кщо вони встають з ліжка, краще не реагувати, а замість цього просто покласти їх назад, нічого не кажучи.

Він також рекомендує прибирати всі електронні пристрої, такі як планшети, принаймні за дві години до сну. Синє світло, яке випромінюють пристрої, може змусити дітей подумати, що зараз день.

Переваги сну для дітей

Сон - це не тільки час, коли дитина відновлює свою енергію і силу, щоб досліджувати цей світ далі, коли прокинеться. Це також не просто час, щоб відпочити або "свій час" для батьків.

Під час сну мозок працює інтенсивно, удосконалює, систематизує інформацію та закріплює накопичений досвід. Також під час сну гіпофіз вивільняє гормон росту (соматотропін), необхідний для гармонійного розвитку тіла дитини та збільшення її ваги та росту.