"Вызывает сонливость": вот что нужно дать детям есть вечером, чтобы они лучше спали

Улучшить сон ребенка можно с помощью некоторых продуктов. Эксперт по сну рассказал, что должно быть в рационе малышей для быстрого засыпания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Что дать есть детям перед сном

Эксперт из сна Мартин Сили обнаружил, что перекусы детей перед сном могут помочь им быстрее заснуть, поскольку многим трудно успокоиться вечером после активного дня.

Детям трудно успокоиться перед сном, особенно когда они получают удовольствие от веселой деятельности и не хотят останавливаться, чтобы уснуть.

Проблема в том, что сон жизненно важен для детей, поскольку он способствует здоровому развитию и обеспечивает их успеваемость в школе.

По словам Мартина, есть одна еда, которую каждый ребенок должен есть перед сном - овсяное печенье.

"То, что ваш ребенок ест перед сном, также может повлиять на то, будет ли он хорошо или плохо спать. Такие продукты, как овсяное печенье, бананы и молоко, содержат аминокислоту под названием триптофан. Это вызывает сонливость и, следовательно, большие шансы быстрее уснуть", - отметила эксперт.

К тому же продукты, богатые триптофаном, помогают детям чувствовать сонливость, поэтому давать такую пищу нужно примерно за час до сна. К тому же чашка теплого молока может быть отличным вариантом вместе с овсяным печеньем или бананом.

Кроме того, следует дать детям понять, что когда они ложатся в постель, то должны оставаться там. Поэтому, если они встают с постели, лучше не реагировать, а вместо этого просто положить их обратно, ничего не говоря.

Он также рекомендует убирать все электронные устройства, такие как планшеты, по крайней мере, за два часа до сна. Синий свет, излучаемый устройствами, может заставить детей подумать, что сейчас день.

Преимущества сна для детей

Сон - это не только время, когда ребенок восстанавливает свою энергию и силу, чтобы исследовать этот мир дальше, когда проснется. Это также не просто время, чтобы отдохнуть или "свое время" для родителей.

Во время сна мозг работает интенсивно, усовершенствует, систематизирует информацию и закрепляет накопленный опыт. Также во время сна гипофиз высвобождает гормон роста (соматотропин), необходимый для гармоничного развития тела ребенка и увеличения его веса и роста.