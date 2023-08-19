Викликає гнів та пригнічує апетит: в який колір не варто фарбувати стіни

Найскладніше у ремонті часто не процес підготовки стін, а вибір кольору фарби для них. Дизайнери кажуть, що колір здатний впливати не тільки на візуальне сприйняття, а й на емоційний стан.
Про це пише Homes and Gardens.
Цей колір називають кольором пристрасті - він інтенсивно впливає на емоційний стан. До того ж червоний асоціюється з небезпекою та гнівом.
Разом з тим, цей колір уособлює любов, силу та мотивацію. Однак, важливо не "заливати" червоним завелику частину простору.
Спеціалісти з колористики називають цей колір найсильнішим у психологічному плані.
Попри емоційну насиченість, відтінки жовтого частіше належать до оптимістичних почуттів - впевненості, життєрадісності.
Фахівці кажуть, якщо переборщити, то можна викликати почуття роздратування та пригнічення. Тому краще обирати спокійні відтінки.
У такий колір не потрібно фарбувати стіни у їдальні, адже він пригнічує апетит.
Найкраще він підійде для робочої чи навчальної зони. Він допоможе під час роботи утримувати концентрацію та добре вплине на креативність та пам'ять.
Сірий - нейтральний колір, він здатен заспокоювати. Залежно від тонів і глибини кольору, сірий можна поєднувати практично з будь-яким іншим відтінком.
Також він слугує фоном для найрізноманітніших яскравих акцентів та надає простору кімнаті.
Додамо, що за допомогою кольорів можна візуально змінювати пропорції приміщення. Наприклад, світлі відтінки оптично збільшують, а темні навпаки.
Для невеликих кімнат краще підійдуть світлі тони. Яскраві стіни рекомендується робити у приміщеннях без вікон.
Кожен відтінок розкривається по-різному, в залежності від освітлення. Тому найчастіше в магазині фарба виглядає не так як вдома.
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