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Вызывает гнев и подавляет аппетит: в какой цвет не стоит красить стены

В какой цвет лучше не окрашивать стены (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сложнее всего в ремонте часто не процесс подготовки стен, а выбор цвета краски для них. Дизайнеры говорят, что цвет способен влиять не только на визуальное восприятие, но и на эмоциональное состояние.

Об этом пишет Homes and Gardens.

Красный

Этот цвет называют цветом страсти - он интенсивно влияет на эмоциональное состояние. К тому же красный ассоциируется с опасностью и гневом.

Вместе с тем этот цвет олицетворяет собой любовь, силу и мотивацию. Однако, важно не "заливать" красным слишком большую часть пространства.

Желтый

Специалисты по колористике называют этот цвет самым сильным в психологическом плане.

Несмотря на эмоциональную насыщенность, желтые оттенки чаще относятся к оптимистичным чувствам - уверенности, жизнерадостности.

Специалисты говорят, если переборщить, то можно вызвать чувство раздражения и угнетения. Поэтому лучше выбирать спокойные оттенки.

Синий

В такой цвет не нужно окрашивать стены в столовой, ведь он подавляет аппетит.

Лучше всего он подойдет для рабочей или учебной зоны. Он поможет при работе держать концентрацию и хорошо повлияет на креативность и память.

Серый

Серый - нейтральный цвет, он способен успокаивать. В зависимости от тонов и глубины цвета серый можно сочетать практически с любым другим оттенком.

Также он служит фоном для самых ярких акцентов и придает пространства комнате.

Добавим, что с помощью цвета можно визуально изменять пропорции помещения. К примеру, светлые оттенки оптически увеличивают, а темные наоборот. 

Для маленьких комнат лучше подходят светлые тона. Яркие стены рекомендуется делать в помещениях без окон.

Каждый оттенок раскрывается по-разному, в зависимости от освещения. Поэтому чаще всего в магазине краска смотрится не так как дома.

Ранее мы сообщали о способах, которые помогут увеличить место в маленькой кухне.

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