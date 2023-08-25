Викликає безсоння та шкодить серцю: названо найшкідливіший напій

Чому напій шкідливий

Експерт каже, що енергетики погано впливають на серце та підвищують тиск, викликають безсоння та тривожність.

До того ж такий напій обожнюють студенти та підлітки. Він здатний викликати гастрит та ураження печінки.

У складі енергетиків присутній цілий ряд тонізуючих речовин, які можуть змінюватися залежно від різновиду напою і від виробника. Найчастіше до складу цих напоїв входять кофеїн і стимулятори у вигляді теофіліну і теоброміну.

Також, не менш важливим є те, що кофеїн у складі енергетика може викликати залежність.

Зокрема, якщо припинити їх пити, то організм починає відчувати шалену втому, занепад сил, млявість. Все це змушує людину знову купувати напій, що бадьорить, щоб зняти прояви небажаних симптомів і знову відчути приплив сил.

Основні протипоказання

Енергетики протипоказані вагітним, підліткам, дітям і літнім людям.

Енергетичні напої є замінником кави, до того ж більш шкідливим.

Зокрема, яскрава красива баночка, яка нічим не відрізняється від банки з газованою водою, привертає увагу дітей і молоді. При цьому, про шкоду енергетичних напоїв на ній нічого не говориться.

До того ж важливо знати, що поєднання енергетика і алкоголю - дуже небезпечно і може призвести до найстрашніших наслідків.

Випиваючи баночку енергетика, людина начебто тверезіє, а через деякий час кофеїн посилює дію алкоголю на мозок.