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Вызывает бессонницу и вредит сердцу: назван самый вредный напиток

Какой напиток вреден для человека (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Весьма популярными во всем мире стали энергетические напитки. Производители продолжают производить все новые и новые виды этих напитков. Однако они очень вредят здоровью.

Об этом сообщила провизор Анна Тарасенко в Instagram.

Почему напиток вреден

Эксперт говорит, что энергетики плохо влияют на сердце и повышают давление, вызывают бессонницу и тревожность.

К тому же, такой напиток обожают студенты и подростки. Он способен вызвать гастрит и поражение печени.

В составе энергетиков находится целый ряд тонизирующих веществ, которые могут изменяться в зависимости от разновидности напитка и от производителя. Чаще всего в состав этих напитков входят кофеин и стимуляторы в виде теофиллина и теобромина.

Также, не менее важно то, что кофеин в составе энергетика может вызвать зависимость.

В частности, если прекратить их пить, то организм начинает ощущать безумную усталость, упадок сил, вялость. Все это заставляет человека снова покупать бодрящий напиток, чтобы снять проявления нежелательных симптомов и снова почувствовать прилив сил.

Основные противопоказания

Энергетики противопоказаны беременным, подросткам, детям и пожилым людям.

Энергетические напитки являются заменителем кофе, к тому же более вредным.

В частности, яркая красивая баночка, ничем не отличающаяся от банки с газировкой, привлекает внимание детей и молодежи. При этом о вреде энергетических напитков на ней ничего не говорится.

К тому же важно знать, что сочетание энергетика и алкоголя очень опасно и может привести к самым страшным последствиям.

Выпивая баночку энергетика, человек вроде бы трезвеет, а через некоторое время кофеин усиливает действие алкоголя на мозг.

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