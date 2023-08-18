7 напоїв, які допоможуть вам врятуватися від спеки

Одначе багато популярних напоїв містять штучні добавки, надмірну кількість цукру або кофеїну, що може негативно вплинути на ваше самопочуття. Прикладом служать солодкі газовані напої та фруктові соки.

Коли на вулиці стає спекотно, ми прагнемо холодних літніх напоїв, щоб освіжитися. Велика склянка полуничного лимонаду чи смачний коктейль із льодом, як-от мохіто, тонік, Апероль шпріц чи пунш, є популярним вибором освіжаючих напоїв.

Докладніше про те, які напої найкраще допоможуть вгамувати спрагу під час спекотної погоди, розповідаємо у нашому матеріалі нижче .

Вода

Безумовно, вода - найнатуральніший і найефективніший спосіб вгамувати спрагу. Вона допомагає підтримувати гідратацію організму та регулювати його температуру. Рекомендується пити достатню кількість води протягом дня, особливо коли спекотна погода.

Свіжі соки

Соки з водяних фруктів, таких як кавун та диня, містять багато води та природного цукру. Вони допоможуть вгамувати спрагу і забезпечити відчуття прохолоди.

Лимонади та фруктові напої

Приготування свіжих лимонадів або мішання фруктів з водою - відмінний спосіб додати смак та свіжість до напою. Можна додати листя м’яти для додаткової прохолоди.

М'ятний чай

Чай з м'ятою має охолоджувальний ефект і може допомогти втихомирити спрагу в спеку. Додайте лід та трохи меду для покращення смаку.

Зелений чай

Цей напій багатий на антиоксиданти і може допомогти регулювати температуру тіла, що робить його гарним вибором для втамування спраги в спеку.

Ячмінна вода

Проціджена ячмінна вода - менш відомий літній напій, що охолоджує. Одна чашка цієї води містить 81 калорію, 2,8 г білка, 16,7 г вуглеводів і 0,9 г клітковини.

Кокосова вода

Ніщо не зрівняється зі склянкою кокосової води у літній сезон. Один стакан кокосової води (приблизно 240 мл) містить 60 калорій, 15 г вуглеводів, 8 г цукру і близько 15% дієтичної цінності калію. Кокосова вода містить 94% води.