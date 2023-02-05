Виклик швидкої допомоги в Україні: коли потрібно дзвонити медикам та в яких випадках вони не приїдуть

У Міністерстві охорони здоров'я України дали роз'яснення щодо правил виклику бригади екстреної медичної допомоги. Фахівці дали чіткий список проблем зі здоров'ям, за якого потрібно негайно викликати швидку. А також пояснили, у яких випадках бригада екстреної допомоги не приїде.

Про це йдеться на сайті МОЗ .

Коли потрібно викликати швидку допомогу

"Минулого тижня на лінію 103 надійшло понад 153 тисячі дзвінків. Бригади здійснили 69 222 виїзди (45% викликів). Майже 26% людей потребували тільки телефонної консультації. До 5% дзвінків були помилковими", - повідомили в пресслужбі МОЗ.

В умовах війни медики працюють із посиленим навантаженням. Бригади виїжджають рятувати людей при невідкладних станах, у яких залежить від оперативності надання допомоги.

Перелік таких станів, за яких бригада за рішенням диспетчера виїжджає на виклик, визначено указом МОЗ №583 від 26 березня 2021 року.

Що входить до переліку невідкладних станів:

Втрата свідомості, судоми

Раптовий розлад, відсутність або неефективність дихання

Раптовий біль у грудях

Головний біль, що супроводжується запамороченням, нудотою

Гострий біль у черевній порожнині або поперековому відділі

Раптове порушення зору

Порушення мови

Раптова слабкість у кінцівках

Гіпо та гіперглікемічна кома

Зовнішня кровотеча, блювання кров'ю, кровохаркання

Ознаки внутрішньої кровотечі (різке падіння артеріального тиску, наростаючий пульс, різка загальна слабкість, блідість шкіри тощо)

Порушення перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча тощо)

Анафілактична реакція, спричинена різними факторами.

Укуси змій, павуків

Травми, що загрожують життю

Тепловий удар та переохолодження, що загрожують життю

Асфіксія всіх видів (утоплення, попадання сторонніх тіл у дихальні шляхи, удушення)

Гострі психічні розлади (поведінка, небезпечна життя пацієнта чи людей поруч)

Ознаки інфаркту чи інсульту

Інші стани, що загрожують життю та здоров'ю людини.

Коли швидка допомога не приїжджає

Як зазначають медики, невідкладна допомога приїжджає лише за таких станів, які без отримання негайної допомоги можуть загрожувати життю пацієнта або призвести до різкого незворотного погіршення здоров'я.

За таких ситуацій потрібно негайно дзвонити за номером "103" або "112".

Проте зателефонувати диспетчеру "103" і попросити телефонну консультацію, щоб визначити, чи потрібний виїзд бригади невідкладної допомоги можна завжди. Вас можуть направити до сімейного лікаря або запропонувати інші варіанти отримання медичної допомоги.

Крім того, висока температура тіла сама по собі не є підставою для виклику "швидкої".