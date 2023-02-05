Вызов скорой помощи в Украине: когда нужно звонить медикам и в каких случаях они не приедут
В Министерстве охраны здоровья Украины дали разъяснение о правилах вызова бригады экстренной медицинской помощи. Специалисты дали четкий список проблем со здоровьем, при котором нужно немедленно вызывать скорую. А также объяснили, в каких случаях бригада экстренной помощи не приедет.
Об этом говорится на сайте МОЗ.
Когда нужно вызвать скорую помощь
"На прошлой неделе на линию 103 поступило более 153 тысяч звонков. Бригады совершили 69 222 выезда (45% вызовов). Почти 26% людей нуждались только в телефонной консультации. До 5% звонков были ошибочными", - сообщили в пресс-службе МОЗ.
В условиях войны медики работают с усиленной нагрузкой. Бригады выезжают спасать людей при неотложных состояниях, в которых многое зависит от оперативности оказания помощи.
Перечень таких состояний, при которых бригада по решению диспетчера выезжает на вызов, определен указом МОЗ №583 от 26 марта 2021 года.
Что входит в перечень неотложных состояний:
- Потеря сознания, судороги
- Внезапное расстройство, отсутствие или неэффективность дыхания
- Внезапная боль в груди
- Головная боль, которая сопровождается головокружением, тошнотой
- Острая боль в брюшной полости или поясничном отделе
- Внезапное нарушение зрения
- Нарушение речи
- Внезапная слабость в конечностях
- Гипо и гипергликемическая кома
- Наружное кровотечение, рвота кровью, кровохарканье
- Признаки внутреннего кровотечения (резкое падение АД, нарастающий пульс, резкая общая слабость, бледность кожи и т.д.)
- Нарушение течении беременности (преждевременные роды, кровотечение и т.д.)
- Анафилактическая реакция, вызванная разными факторами.
- Укусы змей, пауков
- Травмы, угрожающие жизни
- Тепловой удар и переохлаждение, угрожающие жизни
- Асфиксия всех видов (утопление, попадание посторонних тел в дыхательные пути, удушение)
- Острые психические расстройства (поведение, опасное для жизни пациента или людей рядом)
- Признаки инфаркта или инсульта
- Другие состояния, угрожающие жизни и здоровью человека.
Когда скорая помощь не приезжает
Как отмечают медики, неотложка приезжает только при таких состояниях, которые без получения немедленной помощи могут угрожать жизни пациента или привести к резкому необратимому ухудшению здоровья.
При таких ситуациях нужно немедленно звонить по номеру "103" или "112".
Однако позвонить диспетчеру "103" и попросить телефонную консультацию, чтобы определить, нужен ли выезд бригады неотложной помощи, можно всегда. Вас могут направить к семейному врачу или предложить другие варианты для получения медицинской помощи.
Кроме того, высокая температура тела сама по себе не является основанием для вызова "скорой".
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