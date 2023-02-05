Вызов скорой помощи в Украине: когда нужно звонить медикам и в каких случаях они не приедут

В Министерстве охраны здоровья Украины дали разъяснение о правилах вызова бригады экстренной медицинской помощи. Специалисты дали четкий список проблем со здоровьем, при котором нужно немедленно вызывать скорую. А также объяснили, в каких случаях бригада экстренной помощи не приедет.

Об этом говорится на сайте МОЗ .

Когда нужно вызвать скорую помощь

"На прошлой неделе на линию 103 поступило более 153 тысяч звонков. Бригады совершили 69 222 выезда (45% вызовов). Почти 26% людей нуждались только в телефонной консультации. До 5% звонков были ошибочными", - сообщили в пресс-службе МОЗ.

В условиях войны медики работают с усиленной нагрузкой. Бригады выезжают спасать людей при неотложных состояниях, в которых многое зависит от оперативности оказания помощи.

Перечень таких состояний, при которых бригада по решению диспетчера выезжает на вызов, определен указом МОЗ №583 от 26 марта 2021 года.

Что входит в перечень неотложных состояний:

Потеря сознания, судороги

Внезапное расстройство, отсутствие или неэффективность дыхания

Внезапная боль в груди

Головная боль, которая сопровождается головокружением, тошнотой

Острая боль в брюшной полости или поясничном отделе

Внезапное нарушение зрения

Нарушение речи

Внезапная слабость в конечностях

Гипо и гипергликемическая кома

Наружное кровотечение, рвота кровью, кровохарканье

Признаки внутреннего кровотечения (резкое падение АД, нарастающий пульс, резкая общая слабость, бледность кожи и т.д.)

Нарушение течении беременности (преждевременные роды, кровотечение и т.д.)

Анафилактическая реакция, вызванная разными факторами.

Укусы змей, пауков

Травмы, угрожающие жизни

Тепловой удар и переохлаждение, угрожающие жизни

Асфиксия всех видов (утопление, попадание посторонних тел в дыхательные пути, удушение)

Острые психические расстройства (поведение, опасное для жизни пациента или людей рядом)

Признаки инфаркта или инсульта

Другие состояния, угрожающие жизни и здоровью человека.

Когда скорая помощь не приезжает

Как отмечают медики, неотложка приезжает только при таких состояниях, которые без получения немедленной помощи могут угрожать жизни пациента или привести к резкому необратимому ухудшению здоровья.

При таких ситуациях нужно немедленно звонить по номеру "103" или "112".

Однако позвонить диспетчеру "103" и попросить телефонную консультацию, чтобы определить, нужен ли выезд бригады неотложной помощи, можно всегда. Вас могут направить к семейному врачу или предложить другие варианты для получения медицинской помощи.

Кроме того, высокая температура тела сама по себе не является основанием для вызова "скорой".