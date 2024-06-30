Викладачка з вокалу розкрила правду про спів Злати Огнєвіч: "Сподіваюсь, ніхто не образиться" (відео)

Як Огнєвіч співає наживо

Так, викладачка показала архівні виступи Огнєвіч та проаналізувала, як змінювався її вокал. За словами Юрченко, в артистки є дійсно круті виступи, у яких вона демонструє силу голосу, але нині таких пісень небагато.

"Ви просто послухайте як вона співає наживо, яка в неї сильна й потужна джазова база, філігранно співає, є усі техніки. Я не знаю, чому вона співає такі пісні. Я не знаю. От "Буревіями" - так, для мене це було просто в серденько", - зізнається викладачка.

"Я сподіваюсь, що ніхто не образиться на мене, але ось такий джазочик, де багато мелізмів, багато технік. Це ж просто, я не знаю, це вершина майстерності і це дуже класно. Вона це вміє співати і, будь ласка, Злато, співайте нам цього більше", - додає вона.

Юрченко розповіла, що Огнєвіч вдало користується різними техніками вокалу, вміє виконувати складні "фішки". Але співачка рідко обирає складні пісні, у яких могла б показати всі свої "джазові прийомчики".

"Я б тоді Злату слухала постійно, тому що мені як музиканту дійсно не вистачає ось саме такого репертуару, саме таких пісень. Зараз в нас пісні, знаєте, три ноти, два прихлопи, три притопи", - зазначає Юлія.

Що думають коментатори

Під відео думки юзерів розділилися. Одні пишуть, що їм все одно дуже подобаються пісні Огнєвіч, а інші ж зазначають, що теж хотіли б почути щось "цікавіше". Зокрема, користувачі залишили такі слова: