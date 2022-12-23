"Викинути у смітник": лікар пояснила, чому хлорофіліпт небезпечний для дітей

Хлорофіліпт лікарі дуже часто прописують дітям, але ці ліки можуть бути вкрай небезпечними.
Чому так розповіла педіатр із Києва Олена Луцька на своїй сторінці у Facebook.
Лікар пояснила, що хлорофіліпт - це суміш хлорофілів з листя евкаліпту. Евкаліпт може викликати алергічну реакцію у вигляді набряку губ, гортані, бронхів.
До речі, виробник попереджає про ймовірність набряку губ, слизової оболонки носа, зіва та інших алергічних реакцій.
Препарат має антибактеріальну (бактеріостатичну та бактерицидну) активність щодо стафілококів, а також антисептичну та протизапальну активність.
В англомовних джерелах немає дослідження щодо ефективності та безпеки препарату. Є дані, що олії евкаліпту та м'яти можуть викликати алергічну реакцію.
Більше того, навіть у нашій інструкції до хлорфіліпту зазначено, що досвіду застосування на дітях немає.
Олена Луцька попередила:
Також у коментарі Луцька на запитання "що ж вона радить", вона відповіла "викинути в смітник".
Нагадаємо, що Комаровський розповів, за яких умов гуляти на вулиці не можна.
Читайте також, коли дитині можна вперше давати мандарини та у якому вигляді.