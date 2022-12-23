"Выбросьте в мусор": врач объяснила, почему хлорофилипт опасен для детей

Хлорофилипт врачи часто прописывают детям, но это лекарство может быть очень опасно.
Почему так рассказала педиатр из Киева Елена Луцкая на своей странице в Facebook.
Врач объяснила, что хлорофилипт - представляет собой смесь хлорофиллов из листьев эвкалипта. Эвкалипт может вызвать аллергическую реакцию в виде отека губ, гортани, бронхов.
Кстати, производитель предупреждает о вероятности отека губ, слизистой носа, зева и других аллергических реакций.
Препарат обладает антибактериальной (бактериостатической и бактерицидной) активностью в отношении стафилококков, а также антисептической и противовоспалительной активностью.
В англоязычных источниках нет исследования по эффективности и безопасности препарата. Есть данные, что масла эвкалипта и мяты могут вызвать аллергическую реакцию.
Более того, даже в нашей инструкции к хлорфилипту указано, что опыт применения на детях отсутствует.
Елена Луцкая предупредила:
Также в комментарии Луцкая на вопрос "что же она советует", она ответила "выбросить в мусор".
Напомним, что Комаровский рассказал, при каких условиях гулять на улице нельзя.
Читайте также, когда ребенку можно впервые давать мандарины и в каком виде.