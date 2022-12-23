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"Выбросьте в мусор": врач объяснила, почему хлорофилипт опасен для детей

Фото: Почему хлорофилипт опасен для детей (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Хлорофилипт врачи часто прописывают детям, но это лекарство может быть очень опасно.

Почему так рассказала педиатр из Киева Елена Луцкая на своей странице в Facebook.

Почему хлорофилипт опасен для детей

Врач объяснила, что хлорофилипт - представляет собой смесь хлорофиллов из листьев эвкалипта. Эвкалипт может вызвать аллергическую реакцию в виде отека губ, гортани, бронхов.

Кстати, производитель предупреждает о вероятности отека губ, слизистой носа, зева и других аллергических реакций.

Препарат обладает антибактериальной (бактериостатической и бактерицидной) активностью в отношении стафилококков, а также антисептической и противовоспалительной активностью.

В англоязычных источниках нет исследования по эффективности и безопасности препарата. Есть данные, что масла эвкалипта и мяты могут вызвать аллергическую реакцию.

Более того, даже в нашей инструкции к хлорфилипту указано, что опыт применения на детях отсутствует.

Елена Луцкая предупредила:

  • Хлорофилипт - это препарат, имеющий побочные действия в виде отеков дыхательных путей, которые могут быть опасны для жизни.
  • У него нет опыта применения на детях.
  • Отсутствуют международные рекомендации по эффективности.

Также в комментарии Луцкая на вопрос "что же она советует", она ответила "выбросить в мусор".

Педиатр предупредила об опасности хлорофилипта (фото: facebook.com/DoctorOlenaLutska)

Напомним, что Комаровский рассказал, при каких условиях гулять на улице нельзя.

Читайте также, когда ребенку можно впервые давать мандарины и в каком виде.

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