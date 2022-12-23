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"Викинути у смітник": лікар пояснила, чому хлорофіліпт небезпечний для дітей

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П'ятниця 23 грудня 2022 10:48
"Викинути у смітник": лікар пояснила, чому хлорофіліпт небезпечний для дітей Фото: Чому хлорофіліпт небезпечний для дітей (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Хлорофіліпт лікарі дуже часто прописують дітям, але ці ліки можуть бути вкрай небезпечними.

Чому так розповіла педіатр із Києва Олена Луцька на своїй сторінці у Facebook.

Чому хлорофіліпт небезпечний для дітей

Лікар пояснила, що хлорофіліпт - це суміш хлорофілів з листя евкаліпту. Евкаліпт може викликати алергічну реакцію у вигляді набряку губ, гортані, бронхів.

До речі, виробник попереджає про ймовірність набряку губ, слизової оболонки носа, зіва та інших алергічних реакцій.

Препарат має антибактеріальну (бактеріостатичну та бактерицидну) активність щодо стафілококів, а також антисептичну та протизапальну активність.

В англомовних джерелах немає дослідження щодо ефективності та безпеки препарату. Є дані, що олії евкаліпту та м'яти можуть викликати алергічну реакцію.

Більше того, навіть у нашій інструкції до хлорфіліпту зазначено, що досвіду застосування на дітях немає.

Олена Луцька попередила:

  • Хлорофіліпт - це препарат, що має побічні дії у вигляді набряків дихальних шляхів, які можуть бути небезпечними для життя.
  • Він не має досвіду застосування на дітях.
  • Відсутні міжнародні рекомендації щодо ефективності.

Також у коментарі Луцька на запитання "що ж вона радить", вона відповіла "викинути в смітник".

&quot;Викинути у смітник&quot;: лікар пояснила, чому хлорофіліпт небезпечний для дітей&quot;Викинути у смітник&quot;: лікар пояснила, чому хлорофіліпт небезпечний для дітейПедіатр попередила про небезпеку хлорофіліпту (фото: facebook.com/DoctorOlenaLutska)

Нагадаємо, що Комаровський розповів, за яких умов гуляти на вулиці не можна.

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