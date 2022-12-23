ua ru
Пт, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Выбросьте в мусор": врач объяснила, почему хлорофилипт опасен для детей

Новина українською →
Пятница 23 декабря 2022 10:48
"Выбросьте в мусор": врач объяснила, почему хлорофилипт опасен для детей Фото: Почему хлорофилипт опасен для детей (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Хлорофилипт врачи часто прописывают детям, но это лекарство может быть очень опасно.

Почему так рассказала педиатр из Киева Елена Луцкая на своей странице в Facebook.

Почему хлорофилипт опасен для детей

Врач объяснила, что хлорофилипт - представляет собой смесь хлорофиллов из листьев эвкалипта. Эвкалипт может вызвать аллергическую реакцию в виде отека губ, гортани, бронхов.

Кстати, производитель предупреждает о вероятности отека губ, слизистой носа, зева и других аллергических реакций.

Препарат обладает антибактериальной (бактериостатической и бактерицидной) активностью в отношении стафилококков, а также антисептической и противовоспалительной активностью.

В англоязычных источниках нет исследования по эффективности и безопасности препарата. Есть данные, что масла эвкалипта и мяты могут вызвать аллергическую реакцию.

Более того, даже в нашей инструкции к хлорфилипту указано, что опыт применения на детях отсутствует.

Елена Луцкая предупредила:

  • Хлорофилипт - это препарат, имеющий побочные действия в виде отеков дыхательных путей, которые могут быть опасны для жизни.
  • У него нет опыта применения на детях.
  • Отсутствуют международные рекомендации по эффективности.

Также в комментарии Луцкая на вопрос "что же она советует", она ответила "выбросить в мусор".

&quot;Выбросьте в мусор&quot;: врач объяснила, почему хлорофилипт опасен для детей&quot;Выбросьте в мусор&quot;: врач объяснила, почему хлорофилипт опасен для детейПедиатр предупредила об опасности хлорофилипта (фото: facebook.com/DoctorOlenaLutska)

Напомним, что Комаровский рассказал, при каких условиях гулять на улице нельзя.

Читайте также, когда ребенку можно впервые давать мандарины и в каком виде.

Читайте РБК-Украина в Google News
дитина врачи