Викиньте їх у смітник. 9 продуктів, які завдають незворотної шкоди здоров'ю

Фасоване печиво, тістечка та бісквіти

Дієтолог Мія Син розповіла, що такі продукти можуть бути зручними та смачними, але вони містять трансжири. Їх додають виробники, щоб продовжити термін придатності та покращити смак і текстуру продуктів рентабельним способом.

Немає безпечного рівня споживання трансжирів, тому що це може збільшити ризик багатьох хронічних захворювань, таких як хвороби серця та діабет 2 типу.

Важливо, навіть якщо на упаковці зазначено 0 грамів транс-жиру, це не завжди так.

Білий хліб та інші рафіновані злаки

Зерно складається з трьох частин: висівки, зародок і ендосперм. У висівках міститься клітковина, у зародку - більшість поживних речовин. Тоді як ендосперм - це крохмалиста частина зерна, де міститься більшість вуглеводів.

Коли зерно обробляється або рафінується, вони видаляють і висівки, і зародок, залишаючи тільки ендосперм. Це означає, що ви втратили майже всю клітковину та поживні речовини, лише зберігаючи вуглеводи та калорії.

Тому очищені крохмалисті продукти, такі як білий хліб, білий рис, крекери та рогалики, мають низьку поживну цінність і не містять клітковини, щоб допомогти контролювати рівень цукру в крові.

Як альтернативу варто вибирати цільнозерновий або пророщений хліб, бублики, замість них крекери, коричневий рис або кіноа.

Солодкі газовані напої

Такі напої містять багато цукру та калорій і не мають харчової цінності. Легко додати кілька сотень калорій із цукру, вживаючи одну-дві газовані напої на день.

Споживання як підсолоджених, так і штучно підсолоджених безалкогольних напоїв пов’язане з вищим ризиком смертності.

Газована вода має багато недоліків і нульову користь. Деякі шкідливі інгредієнти, такі як фосфорна кислота мають шкідливий вплив на зуби і кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози пов’язаний з ожирінням.

Тоді як дієтичні версії містять штучні підсолоджувачі (сукралозу, аспартам), які теж пов’язані з численними проблемами зі здоров’ям.

Найкраще вибирати воду. Якщо вам хочеться чогось більш ароматного, спробуйте чай або газовану воду з природним фруктовим ароматом.

М'ясо, приготоване на вогні

Коли м’ясо, включно з яловичиною, свининою, рибою та птицею, готується при високій температурі або піддається впливу диму, то відбувається збільшення утворення канцерогенних хімічних речовин.

Ці хімічні речовини називаються гетероциклічними амінами (ГЦА) і поліциклічними ароматичними вуглеводнями (ПАВ). Вони були пов’язані з підвищенням ризику розвитку раку.

Готуючи при вищих температурах, уникайте тривалого готування, видаляйте обгорілі частини перед вживанням.

Ароматизовані вівсяні пластівці швидкого приготування

Простий овес містить від нуля до одного грама цукру, тоді як ароматизована упаковка містить від 11 до 14 грамів цукру.

Варто обмежити щоденну кількість доданого цукру до не більше 25 г для жінок і 36 г для чоловіків. Крім того, овес швидкого приготування має вищий глікемічний індекс, ніж звичайний, а це означає, що тіло розщеплюватиме його швидше, а рівень цукру в крові підвищуватиметься більше.

Завжди обирайте звичайну вівсянку, а для додаткового аромату посипте її свіжими фруктами, горіхами, насінням і спеціями (наприклад, корицею, мускатним горіхом, імбиром або ванільним екстрактом).

Арахісова паста зі зниженим вмістом жиру

Арахісове масло містить близько 70 відсотків жиру, але це переважно мононенасичені жири, які корисні для серця. Тому ви отримуєте хороше джерело жиророзчинного вітаміну Е, антиоксиданту, важливого для здоров’я очей, серця та імунітету.

Крім того, коли виробники видаляють жир з арахісового масла, вони зазвичай додають більше солі та цукру, щоб покращити смак. Це добавки, які не мають харчової цінності.

Жувальні цукерки

Споживаючи їх ви будете отримувати багато цукру, і в більшості випадків також штучні барвники та ароматизатори.

Замість цього спробуйте заморожений виноград. Він смачний, ситний та забезпечують природну солодкість без додавання цукру. Заморожений виноград також надзвичайно легко зробити: промийте його, обсушіть і викладіть. Заморозьте на дві години і насолоджуйтеся.

Їжа з цукровими спиртами

Цукрові спирти, такі як ксиліт, еритрит, сорбіт і мальтит, часто зустрічаються в батончиках, цукерках та інших продуктах з позначкою "без цукру" або "без додавання цукру".

Цукрові спирти частково стійкі до травлення, і при споживанні у великих кількостях можуть викликати розлад травлення та діарею.

Смажені страви

Обирання смаженої у фритюрі їжі, такої як картопля, є однією з найгірших речей, які ви можете замовити, коли обідаєте в ресторанах.

Смаження у фритюрі додає калорій і насичених жирів багатьом продуктам. Замість цього варто віддати перевагу стравам, які варені або приготовані на пару та містять овочі та білок.

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