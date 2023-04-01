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Не викидайте у смітник: як правильно утилізовувати різні види лампочок

Як правильно утилізовувати лампочки (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Після використання лампочки найчастіше її просто викидають до загального смітника, що категорично не можна робити. Залежно від виду лампочки різниться спосіб її екологічної утилізації.

Що потрібно робити з різними видами лампочок, розповіли в Telegram-каналі YASNO.

Як правильно викидати різні види лампочок

  • Лампа розжарювання

Це найбільш поширений вид лампочки, який використовують українці. Лампи розжарювання є безпечними та нетоксичними, оскільки не містять таких речовин і пластика.

Їх можна відправляти в контейнер із загальним сміттям, проте не в бак для скла.

  • Світлодіодна лампа

Світлодіодні лампи є безпечними, проте варто знати, що в складі є пластик і метал. Їх можна самостійно розібрати, деталі відсортувати, і їх відправити у відповідні сміттєві баки або здати на переробку.

  • Енергоощадні або люмінесцентні лампи

Цей вид лампочок є небезпечним, адже до їхнього складу входить ртуть. Тому краще не займатися самостійною утилізацією, а здати у відповідні організації.

Інфографіка: t.me/uawarinfographics

Раніше ми розповідали, як полагодити світлодіодну лампочку за лічені хвилини.

Читайте також, як можна самостійно зробити лампочку з батарейок.

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