Не викидайте у смітник: як правильно утилізовувати різні види лампочок

Після використання лампочки найчастіше її просто викидають до загального смітника, що категорично не можна робити. Залежно від виду лампочки різниться спосіб її екологічної утилізації.
Що потрібно робити з різними видами лампочок, розповіли в Telegram-каналі YASNO.
Це найбільш поширений вид лампочки, який використовують українці. Лампи розжарювання є безпечними та нетоксичними, оскільки не містять таких речовин і пластика.
Їх можна відправляти в контейнер із загальним сміттям, проте не в бак для скла.
Світлодіодні лампи є безпечними, проте варто знати, що в складі є пластик і метал. Їх можна самостійно розібрати, деталі відсортувати, і їх відправити у відповідні сміттєві баки або здати на переробку.
Цей вид лампочок є небезпечним, адже до їхнього складу входить ртуть. Тому краще не займатися самостійною утилізацією, а здати у відповідні організації.
Інфографіка: t.me/uawarinfographics
Раніше ми розповідали, як полагодити світлодіодну лампочку за лічені хвилини.
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