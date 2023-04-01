Не викидайте у смітник: як правильно утилізовувати різні види лампочок

Як правильно викидати різні види лампочок

Лампа розжарювання

Це найбільш поширений вид лампочки, який використовують українці. Лампи розжарювання є безпечними та нетоксичними, оскільки не містять таких речовин і пластика.

Їх можна відправляти в контейнер із загальним сміттям, проте не в бак для скла.

Світлодіодна лампа

Світлодіодні лампи є безпечними, проте варто знати, що в складі є пластик і метал. Їх можна самостійно розібрати, деталі відсортувати, і їх відправити у відповідні сміттєві баки або здати на переробку.

Енергоощадні або люмінесцентні лампи

Цей вид лампочок є небезпечним, адже до їхнього складу входить ртуть. Тому краще не займатися самостійною утилізацією, а здати у відповідні організації.

Інфографіка: t.me/uawarinfographics