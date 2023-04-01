Не выбрасывайте в мусорник: как правильно утилизировать разные виды лампочек

Как правильно выбрасывать разные виды лампочек

Лампа накаливания

Это наиболее распространенный вид лампочки, используемый украинцами. Лампы накаливания безопасные и нетоксичные, поскольку не содержат таких веществ и пластика.

Их можно отправлять в контейнер с общим мусором, но не в бак для стекла.

Светодиодная лампа

Светодиодные лампы безопасные, однако стоит знать, что в составе есть пластик и металл. Их можно самостоятельно разобрать, детали отсортировать и отправить в соответствующие мусорные баки или сдать на переработку.

Энергосберегающие или люминесцентные лампы

Этот вид лампочек опасен, ведь в их состав входит ртуть. Потому лучше не заниматься самостоятельной утилизацией, а сдать в соответствующие организации.

Инфографика: t.me/uawarinfographics