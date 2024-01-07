Дерматолог назвала 5 речей, які ніколи не робитиме зі своєю шкірою

Сертифікований дерматолог з Нью-Йорка Шерін Ідріс назвала 5 речей, які вона ніколи не робитиме зі своєю шкірою. Догляд за обличчям дуже важливий, адже шкіра потребує особливої уваги. І навіть дерматологи можуть помилятися, у її списку є пункт, який колись став її великим провалом, і більше так робити вона не хоче.

Не використовуйте один і той же рушник двічі. Це стосується ще й спонжиків, також відмовтеся від щоденного використання однієї і тієї ж мочалки. Не варто терти шкіру тканиною, яка вже отримала свою "порцію" мікробів. Завжди використовуйте новий спонжик і рушник, періть мочалки щодня.

Ніколи не використовуйте вакуумні прилади для "висмоктування" прищів. Також дерматолог не рекомендує видавлювати чорні крапки на носі. Ви просто травмуєте свою шкіру, а потім на ній залишаться розширені пори.

Як правильно доглядати за шкірою (фото: freepik.com)

Відмовтеся від простроченого сонцезахисного крему. Так, креми з SPF коштують недешево, а тому багато хто намагається "розтягувати" їх на усе літо, а то й на два сезони. Але це небезпечно. Дерматолог не рекомендує ризикувати заради економії, ви просто втрачаєте можливість захищати шкіру.

Ніколи не поспішайте з ботоксом. За словами Ідріс, вона припустилася цієї помилки і тепер сильно шкодує. Вона надто рано почала колоти ботокс і змушена повторювати це знову і знову. До уколів із подібними препаратами варто відноситися відповідально , у ранньому віці вони не потрібні.

Помилки у догляді за шкірою (фото: freepik.com)