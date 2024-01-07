ua en ru
Нд, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дерматолог назвала 5 речей, які ніколи не робитиме зі своєю шкірою

Неділя 07 січня 2024 10:33
UA EN RU
Дерматолог назвала 5 речей, які ніколи не робитиме зі своєю шкірою Головні помилки у догляді за шкірою (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Сертифікований дерматолог з Нью-Йорка Шерін Ідріс назвала 5 речей, які вона ніколи не робитиме зі своєю шкірою. Догляд за обличчям дуже важливий, адже шкіра потребує особливої уваги. І навіть дерматологи можуть помилятися, у її списку є пункт, який колись став її великим провалом, і більше так робити вона не хоче.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на TikTok Ідріс.

Не використовуйте один і той же рушник двічі. Це стосується ще й спонжиків, також відмовтеся від щоденного використання однієї і тієї ж мочалки. Не варто терти шкіру тканиною, яка вже отримала свою "порцію" мікробів. Завжди використовуйте новий спонжик і рушник, періть мочалки щодня.

Ніколи не використовуйте вакуумні прилади для "висмоктування" прищів. Також дерматолог не рекомендує видавлювати чорні крапки на носі. Ви просто травмуєте свою шкіру, а потім на ній залишаться розширені пори.

Буде пружною та сяючою: дерматолог розповіла, як треба доглядати шкіру зараз

Як правильно доглядати за шкірою (фото: freepik.com)

Відмовтеся від простроченого сонцезахисного крему. Так, креми з SPF коштують недешево, а тому багато хто намагається "розтягувати" їх на усе літо, а то й на два сезони. Але це небезпечно. Дерматолог не рекомендує ризикувати заради економії, ви просто втрачаєте можливість захищати шкіру.

Ніколи не поспішайте з ботоксом. За словами Ідріс, вона припустилася цієї помилки і тепер сильно шкодує. Вона надто рано почала колоти ботокс і змушена повторювати це знову і знову. До уколів із подібними препаратами варто відноситися відповідально, у ранньому віці вони не потрібні.

Забудьте про суху шкіру: дерматолог дала 3 бюджетні поради щодо догляду за обличчямПомилки у догляді за шкірою (фото: freepik.com)

Не витрачайте гроші на дорогі сироватки з гіалуроновою кислотою. За словами дерматолога, люди даремно кинулися скуповувати всі розрекламовані та дуже дорогі засоби. "Гіалуронка", яка повинна допомагати шкірі утримувати вологу, може викликати почервоніння та запалення.

Нагадаємо, раніше дерматолог розповіла, як потрібно доглядати шкіру взимку.

Крім цього, нещодавно експерт дав 3 бюджетні ради з догляду за особою.

Читайте РБК-Україна в Google News
поради Красота