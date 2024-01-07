Дерматолог назвала 5 речей, які ніколи не робитиме зі своєю шкірою
Сертифікований дерматолог з Нью-Йорка Шерін Ідріс назвала 5 речей, які вона ніколи не робитиме зі своєю шкірою. Догляд за обличчям дуже важливий, адже шкіра потребує особливої уваги. І навіть дерматологи можуть помилятися, у її списку є пункт, який колись став її великим провалом, і більше так робити вона не хоче.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на TikTok Ідріс.
Не використовуйте один і той же рушник двічі. Це стосується ще й спонжиків, також відмовтеся від щоденного використання однієї і тієї ж мочалки. Не варто терти шкіру тканиною, яка вже отримала свою "порцію" мікробів. Завжди використовуйте новий спонжик і рушник, періть мочалки щодня.
Ніколи не використовуйте вакуумні прилади для "висмоктування" прищів. Також дерматолог не рекомендує видавлювати чорні крапки на носі. Ви просто травмуєте свою шкіру, а потім на ній залишаться розширені пори.
Як правильно доглядати за шкірою (фото: freepik.com)
Відмовтеся від простроченого сонцезахисного крему. Так, креми з SPF коштують недешево, а тому багато хто намагається "розтягувати" їх на усе літо, а то й на два сезони. Але це небезпечно. Дерматолог не рекомендує ризикувати заради економії, ви просто втрачаєте можливість захищати шкіру.
Ніколи не поспішайте з ботоксом. За словами Ідріс, вона припустилася цієї помилки і тепер сильно шкодує. Вона надто рано почала колоти ботокс і змушена повторювати це знову і знову. До уколів із подібними препаратами варто відноситися відповідально, у ранньому віці вони не потрібні.
Помилки у догляді за шкірою (фото: freepik.com)
Не витрачайте гроші на дорогі сироватки з гіалуроновою кислотою. За словами дерматолога, люди даремно кинулися скуповувати всі розрекламовані та дуже дорогі засоби. "Гіалуронка", яка повинна допомагати шкірі утримувати вологу, може викликати почервоніння та запалення.
Нагадаємо, раніше дерматолог розповіла, як потрібно доглядати шкіру взимку.
Крім цього, нещодавно експерт дав 3 бюджетні ради з догляду за особою.