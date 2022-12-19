Не викидайте ялинку після свят: 5 способів використати її повторно

Як можна повторно використати ялинку

Мульча

Якщо ви любитель садівництва, то чудовим способом стане переробити новорічну ялинку та використати її як мульчу. Подрібніть її, а потім розкидайте тріску навколо рослин у саду. Таким чином рослини будуть краще рости.

Посадіть дерево у саду

Якщо ваша ялинка стоїть у горщику з землею, то після свят ви можете посадити її у саду.

Пересадити цей вид дерева потрібно не пізніше ніж через 4-6 днів після Різдва. Однак обов’язково підготуйте своє дерево до зовнішньої температури перед пересадкою в саду. Поставте його на кілька днів у прохолодне місце при температурі нижче 10°, щоб уникнути різкої зміни температури.

Зокрема, щоб дізнатися, чи можна ще пересадити дерево, то струсіть його. Якщо хвоя не опадає, то вона зможе вижити у саду.

Обігріти будинок

Можна використовувати стовбур ялини як дрова. Так ви точно не будете купувати дрова для печі чи каміна принаймні деякий час.

Повторно використати ялинку можна і на дачі чи у власному будинку. З розпиляних стовбурів власноруч можна зробити бордюр для клумби чи декоративні елементи для двору.

Підгодівля тварин

Також ялинку можна використати для годівлі тварин. Опалі голки з дерева можна відвезти до зоопарку чи на ферму. Хвойні підійдуть для підгодівлі копитних та деяких птахів. Також хвойними гілками можна застелити тваринам стійла.

Допоможе здоров'ю

Корисною ялинка може бути і для здоров'я. Позбутися від болю в суглобах допомагає матрац, набитий ялиновими голками. Його можна виготовити вдома, зібравши голки з новорічного деревця. Зверху матрасу необхідно покласти вовняну ковдру, щоб він не коловся.