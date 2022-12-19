Не выбрасывайте елку после праздников: 5 способов использовать ее повторно

Как можно повторно использовать елку

Мульча

Если вы любитель садоводства, то отличным способом станет переделать новогоднюю елку и использовать ее как мульчу. Измельчите ее, а затем разбросайте треску вокруг растений в саду. Таким образом, растения будут лучше расти.

Посадите дерево в саду

Если ваша елка стоит в горшке с землей, после праздников вы можете посадить ее в саду.

Пересадить этот вид дерева нужно не позднее чем через 4-6 дней после Рождества. Однако обязательно подготовьте свое дерево к наружной температуре перед пересадкой в саду. Поставьте его на несколько дней в прохладное место при температуре ниже 10° во избежание резкого изменения температуры.

В частности, чтобы узнать, можно ли еще пересадить дерево, встряхните его. Если хвоя не опадает, она сможет выжить в саду.

Обогреть дом

Можно использовать ствол ели в качестве дров. Так вы точно не будете покупать дрова для печи или камина по крайней мере некоторое время.

Повторно использовать елку можно и на даче или в собственном доме. Из распиленных стволов можно сделать бордюр для клумбы или декоративные элементы для двора.

Подкормка животных

Также елку можно использовать для кормления животных. Опали иглы из дерева можно отвезти в зоопарк или на ферму. Хвойные подойдут для подкормки копытных и птиц. Также хвойными ветвями можно застелить животным стойла.

Поможет здоровью

Полезной елка может быть и для здоровья. Избавиться от боли в суставах помогает матрас, набитый еловыми иглами. Его можно изготовить дома, собрав иголки из новогоднего деревца. Сверху матраса необходимо положить шерстяное одеяло, чтобы он не кололся.